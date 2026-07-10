新千歲機場驚傳機艙起火！乘客行動電源釀災 約50人虛驚一場

日本北海道新千歲機場當地時間10日下午1時50分左右傳出停放中的飛機起火，消防接獲機組員通報稱，乘客隨身行李中的行動電源冒出濃煙，隨即趕赴現場處理。

札幌電視台（STV）、北海道文化放送與北海道放送報導，消防及北海道機場公司等單位表示，事故發生於國際線停機坪，涉事班機為泰國獅子航空（Thai Lion Air）392航班，機艙內一名乘客隨身行李中的行動電源在班機降落後起火並冒出濃煙。

消防趕抵現場後，未進行灑水滅火作業，並於下午2時15分過後確認火勢已撲滅。此外，冒煙的行動電源已移出機外。機內當時約有50名乘客，無人受傷。消防等單位正調查行動電源及機內當時的狀況，整起事件也未影響其他航班及機場營運