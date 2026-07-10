澳洲本土海鳥首現H5N1 禽流感病毒擴散進入新階段

澳洲政府今天表示，科學家首度在澳洲本土海鳥身上檢驗出高傳染性的H5N1禽流感病毒，代表病毒在澳洲境內的擴散進入新階段。

澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins）表示：「這當然是一項令人擔憂的發展，但並不令人意外。」

今年6月以來，澳洲已經確認12起H5N1型禽流感病例，但全數都發生在遷徙性海鳥身上，而非澳洲野生鳥類。

澳洲國家科學機構經實驗檢測證實，在南澳沿海小鎮一隻鳳頭燕鷗身上檢測出這種病毒。

柯林斯表示，目前沒有證據顯示病毒造成大規模野鳥死亡，也尚未擴散至家禽或更廣泛的農業領域。

她說：「我們的科學家正進一步研究，釐清這隻澳洲本土海鳥可能的感染途徑。」

澳洲今年6月確認本土首例H5N1病例，成為全球最後一個在本土發現H5N1病毒的大陸。