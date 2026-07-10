影／UFO？沖繩夜空「神祕橘光體」現身20分鐘 專家揭真相

日本沖繩縣南城市玉城百名的百名海灘東方天空，當地時間6日晚間7時30分至8時左右，出現發出強烈橘色光芒的物體。目擊者紛紛猜測「是不是UFO」、「非常不可思議」，媒體為查明其真實身分，特別詢問石垣島天文台專家及航空自衛隊。

朝日新聞與沖繩時報報導，目擊神祕發光物體的百名海灘也是知名觀光景點。拍下空中兩個強烈橘色光體的古波津泉表示，發光現象持續約20分鐘。他說：「真的嚇了一跳，因為從來沒看過那樣的光，所以一直在想那到底是什麼，難道是UFO？」

另一方面，也有人指出，美國政府上個月公開、列為「未確認異常現象」（UAP）的影像，與這次在沖繩拍攝到的畫面十分相似。

不過，石垣島天文台表示，石垣島周邊2022年2月曾實施夜間訓練，當時使用的照明彈也曾呈現與這次相同的強烈橘色光芒。海上保安廳當時事前通知將實施照明彈訓練，天文台人員也拍下現場情況。

記者就此現象詢問航空自衛隊，以及石垣島天文台室長有松亘與前所長宮地竹史。有松指出，這次目擊光體的顏色、移動方式、亮度及發光時間，都與2022年的案例相似，也符合從遠處觀察照明彈時的特徵，因此推測目擊光體「很可能是海上保安廳或航空自衛隊等單位夜間訓練時使用的照明彈」。

宮地則表示，這道光的亮度非常接近人工光源，綜合高度、移動方式等因素來看，海面上可能有直升機等飛行器，因此很可能是有人把某種訓練活動誤認為UFO。

另一方面，航空自衛隊在美國聯邦航空總署（FAA）的飛航公告（NOTAM）中指出，6月30日至7月30日期間，將在沖繩周邊實施由飛機投放附降落傘照明彈（flare）及信號彈的訓練。航空自衛隊那霸基地8日接受沖繩時報採訪時表示，已確認那霸救難隊6日確實進行訓練，但目前尚不清楚是否與民眾目擊的不明發光物有關。