聽新聞
0:00 / 0:00

「心之全蝕」成絕響…80年代抒情搖滾女王邦妮泰勒辭世 享壽75歲

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
以充滿力量且扣人心弦的情歌「心之全蝕」（A Total Eclipse of theHeart）聞名的威爾斯歌手邦妮泰勒，在葡萄牙一家醫院辭世，享壽75歲。路透
以充滿力量且扣人心弦的情歌「心之全蝕」（A Total Eclipse of theHeart）聞名的威爾斯歌手邦妮泰勒，在葡萄牙一家醫院辭世，享壽75歲。路透

以充滿力量且扣人心弦的情歌「心之全蝕」（A Total Eclipse of theHeart）聞名的威爾斯歌手邦妮泰勒（Bonnie Tyler），在葡萄牙一家醫院辭世，享壽75歲。

法新社報導，邦妮泰勒的家人今天在臉書（Facebook）發文表示，他們「懷著無比沉痛的心情宣布，邦妮昨晚在葡萄牙一家醫院接受治療期間辭世。」

邦妮泰勒憑藉獨特沙啞嗓音、蓬鬆金髮和黑色眼線，以1980年代抒情搖滾女王的形象深植人心。

邦妮泰勒因病取消原定為紀念她1976年成名作「迷失在法國」（Lost in France）發行50週年，而舉辦的歐洲巡迴演唱會。

邦妮泰勒1951年出生於威爾斯小鎮尼斯（Neath），本名蓋納霍普金斯（Gaynor Hopkins），有5名兄弟姊妹。16歲輟學的她從沒想過未來會成為歌手。

邦妮泰勒去年接受英國「每日電訊報」（DailyTelegraph）專訪時說：「我做過最棒的事就是唱了「心之全蝕」這首歌。你怎麼可能想像得到，這首歌在今天依然如此受歡迎，甚至連那些當時還沒出生的人也會在卡拉OK唱這首歌？」

邦妮泰勒出身於平凡家庭，父親是煤礦工人，母親則是家庭主婦。邦妮泰勒表示，她的天賦繼承自母親。

邦妮泰勒接受每日電訊報專訪時說：「我母親有一台黑膠唱盤和大量的78轉唱片，她會一邊敞開窗戶大聲唱歌，一邊做家事。人們常常站在外面聽她唱歌，她真的很不可思議。」

邦妮泰勒第一首熱門金曲是1978年的「那是心痛」（It's a Heartache），進入1980年代後，她轉向更偏向搖滾的音樂風格。

但真正讓她名聲大噪、走紅國際的歌曲，則是美國作曲家吉姆史坦曼（Jim Steinman）所創作的「心之全蝕」。

這是搖滾樂界最著名抒情歌曲之一，在發行43年後的今年，這首歌在音樂串流平台Spotify播放量突破10億次。這張唱片銷售破600萬張，其震撼人心的經典音樂錄影帶在YouTube上觀看次數也已經超過10億次。

在1984年事業巔峰時期，邦妮泰勒為凱文貝肯（Kevin Bacon）主演的電影「渾身是勁」（Footloose）演唱原聲帶歌曲「等待一個英雄」（Holding Out for a Hero）。

威爾斯 葡萄牙 Facebook

延伸閱讀

〈白色的愛〉原唱鄭琇月辭世，曾唱出數十萬女工的青春故事

聯合報、陳玲基金會邀歌手前進岡山榮家 與長輩熱情互動

【心流時光】屈志強／從黑膠到串流

歌迷失控逼得伍佰踢倒麥克風！伍佰首場大型演唱會1996年「夏夜晚風」 席捲TICC

相關新聞

慣性遲到其實是大腦缺陷 專家：患者眼中的時間流速不一樣

沒有時間觀念的人，總是遲到讓周遭人超困擾。不過這樣的習慣或許不是刻意造成的！一項研究指出，這類擁有「時間盲症」（Time blindness）的人，可能是因為大腦神經缺陷，才會常常遲到。這類人的大腦執行功能失調，導致他們根本無法感知時間流逝，所以才總是遲到。

「心之全蝕」成絕響…80年代抒情搖滾女王邦妮泰勒辭世 享壽75歲

以充滿力量且扣人心弦的情歌「心之全蝕」（A Total Eclipse of theHeart）聞名的威爾斯歌手邦妮泰勒...

DNA一驗全露餡…泰警掃蕩偽造出生登記 百餘陸孩童有「假泰國爹」

泰國警方今天宣布破獲一起涉嫌偽造出生登記的犯罪集團，他們涉嫌安排泰國男子充當「假父親」，協助164名中國籍兒童取得泰國國...

聞香也有用 研究發現「聞巧克力香味」重訓竟能多做18下

想提升健身表現，或許不一定要喝訓練前補給品。最新研究發現，只要在重訓前聞一聞黑巧克力的香味，就可能讓人完成更多訓練次數，而且過程中不會覺得比平常更累。

日本爆首起「海外換腎」！3嫌轉介病患赴柬國遭逮 曾線上招募患者

日本一般社團法人「國際醫療諮詢室」負責人等3人，因涉嫌以有償方式仲介一名70多歲男性患者至柬埔寨進行器官移植，今天遭警方...

投藥後縱火…德醫被控謀殺15患者 辯「減輕病痛」遭判終身監禁

「人為什麼會殺人」？這恰恰是約翰·M（Johannes M.）博士論文的主題。柏林州立法院判處這名41歲的醫生終身監禁，因他在2021-2024年間通過過量藥物謀殺了15人。被告在庭審的最後才表態，承認15起案件中的12起。「我為我的行為承擔責任」，M.在法庭上說道。他聲稱自己是為了讓病人免受痛苦和疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。