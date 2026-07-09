DNA一驗全露餡…泰警掃蕩偽造出生登記 百餘陸孩童有「假泰國爹」

泰國警方今天宣布破獲一起涉嫌偽造出生登記的犯罪集團，他們涉嫌安排泰國男子充當「假父親」，協助164名中國籍兒童取得泰國國籍。警方共逮捕42人，包括18名涉嫌充當生父的泰國男子、醫院職員、區公所官員、中國籍家長等，正擴大追查。

泰國皇家警察與內政部地方行政廳今天聯合舉行記者會，表示該案件源於2024年偵辦一名中國籍男子涉嫌詐騙及洗錢案時，發現其3名子女均持有泰國國籍，進一步追查後，揭露整起假出生登記的犯罪網絡。

曼谷郵報（Bangkok Post）和鮮新聞英文報（Khaosodenglish）報導，警方調查指出，曼谷一間私立醫院的病歷管理人員涉嫌擔任仲介，向中國客戶提供7萬泰銖（約新台幣6萬7000元）的生產專案。調查人員表示，她可從每個案件收取約2萬泰銖代辦費，涉嫌經營這項非法業務已超過5年。

調查發現，過去5年共有164名中國籍母親所生子女，由泰國男子登記為父親。調查人員指出，並未發現任何與泰國父親有關的產前記錄，並補充說，泰國男子事後出現只是為了承認親子關係，從而使醫院能夠簽發出生登記文件，將他們列為孩子的父親。

警方也逮捕一名區公所戶政人員，他被控協助辦理登記手續及核發出生證明。

報導指出，目前共有18名被指控充當「假父親」的泰國男子、21名中國籍父母和1名寮國籍母親遭逮捕。

警方補充說，有至少19名兒童經DNA檢驗後，證實與登記的父親沒有血緣關係，相關出生登記已遭撤銷。

另外，由於此案可能涉及洗錢犯罪，反洗錢辦公室（AMLO）已介入調查涉案資金流向及相關資產，警方也會持續追查其他可能涉案的醫院及相關人士。