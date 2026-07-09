投藥後縱火…德醫被控謀殺15患者 辯「減輕病痛」遭判終身監禁

（德國之聲中文網）「人為什麼會殺人」？這恰恰是約翰·M（Johannes M.）博士論文的主題。柏林州立法院判處這名41歲的醫生終身監禁，因他在2021-2024年間通過過量藥物謀殺了15人。被告在庭審的最後才表態，承認15起案件中的12起。「我為我的行為承擔責任」，M.在法庭上說道。他聲稱自己是為了讓病人免受痛苦和疾病。

被判決的這名醫生在緩和醫療部門工作。其任務是，幫助身患絕症的病人減輕疼痛。15名被害者包括12名女性和3名男性。盡管身患極重的疾病，但據德國電視一台報導，其中僅一名70歲男子處於臨終階段。

這些被害者的家屬及證人表示，被害者也從未表達過要立即結束生命的願望。一位25歲女性受害者的母親在證人席上流淚談到自己女兒說：「她從未說過不想活了。」

家訪時犯下罪行

法庭認為，這位從事緩和醫療的醫生在家訪時，給不知情的病人提供導致呼吸麻痺的藥物。為掩蓋痕跡，M.也多次在被害者家中實施縱火。這些縱火事件引發了相關調查。調查人員逐步將這位醫生鎖定為目標。對被害者遺體的屍檢中，毒理學家發現了這些致死性藥物的殘留。

法庭對200余位證人進行了詢問

「我為自己帶來的這麼多痛苦道歉」，被告人表示。一位評估專家表示，這位醫生有完全責任能力。這位評估專家說，M.被認為是個善良、體貼、樂於助人的人；有可能他是出於一種權力感而犯下罪行。

宣判前夕，德國病人保護基金會敦促設立官方的可疑案例舉報點，比如在市級的衛生部門。

檢方繼續調查另外76起案件

柏林檢察院還在繼續對如今被判決的M.進行調查。他有可能還為另外76起案件負責，預計將很快提起訴訟。如果這些案件中，M.也被判處謀殺罪，那麼他可能成為德國刑事犯罪歷史上被害者人數最多的連環殺手。

迄今為止，尼爾斯·H被認為是受害人最多的連環殺手。他於2019年因犯下85樁謀殺案而被判終身監禁。尼爾斯·H在奧爾登堡和德爾門霍斯特的醫院擔任護士，用心髒藥物殺死了其受害者。由於他過於頻繁地在他自己導致的緊急情況下，作為「拯救者」出現，實施呼吸復蘇的嘗試，結果引起了人們的注意。此一案件後，有關病人保護的法律更為嚴格，尼爾斯·H的上司也受到法律追究。

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