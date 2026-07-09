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聞香也有用 研究發現「聞巧克力香味」重訓竟能多做18下

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現光是聞巧克力香味就能提升運動表現。示意圖／ingimage
研究發現光是聞巧克力香味就能提升運動表現。示意圖／ingimage

想提升健身表現，或許不一定要喝訓練前補給品。最新研究發現，只要在重訓前聞一聞黑巧克力的香味，就可能讓人完成更多訓練次數，而且過程中不會覺得比平常更累。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究已發表在《生理學前沿》（Frontiers in Physiology），由馬來西亞首都吉隆坡的馬來亞大學研究團隊進行。研究團隊找來23名20多歲、具有基本重訓經驗的健康男性參與實驗，並將受試者分成三組，分別聞90%黑巧克力、60%牛奶巧克力，以及清水三種不同氣味。所有人都已空腹10小時，以降低飲食因素造成的影響。

聞完氣味後，受試者進行坐姿腿屈伸（Leg Extension）重訓，每組做10下，中間休息3分半鐘，再持續進行下一組。結果發現，聞過90%黑巧克力香味的人，平均比聞清水的人多完成約18次動作；聞60%牛奶巧克力的人，也平均多做約9次，雖然效果不如黑巧克力，但仍有明顯提升。

更有趣的是，儘管完成了更多訓練量，受試者並沒有覺得運動變得更吃力。研究團隊分析，黑巧克力的濃郁香氣可能讓大腦誤以為身體即將攝取高飽足感食物，因此暫時降低飢餓感、減少進食慾望，讓人更能專注於運動本身，而不是飢餓帶來的干擾。

研究主持人納哈魯丁（Mohamed Nashrudin bin Naharudin）表示，黑巧克力的香味可能是一種「學習而來的心理暗示」，大腦會提前進入「即將吃飽」的狀態；至於牛奶巧克力，則較像帶來愉悅感，因此也能提升運動表現，只是效果較弱。

研究人員也強調，目前尚不確定是否只有巧克力具有這種效果，其他能帶來強烈飽足感聯想的食物香氣，未來也值得進一步研究。不過這項研究顯示，嗅覺不僅影響食慾，也可能意外成為提升運動表現的一項心理助力。

巧克力 重訓 運動

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