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慣性遲到其實是大腦缺陷 專家：患者眼中的時間流速不一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
專家說「沒有時間觀念」是因為大腦執行功能失調。示意圖／ingimage
專家說「沒有時間觀念」是因為大腦執行功能失調。示意圖／ingimage

沒有時間觀念的人，總是遲到讓周遭人超困擾。不過這樣的習慣或許不是刻意造成的！一項研究指出，這類擁有「時間盲症」（Time blindness）的人，可能是因為大腦神經缺陷，才會常常遲到。這類人的大腦執行功能失調，導致他們根本無法感知時間流逝，所以才總是遲到。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，早在1997年，臨床心理學家拉塞爾．巴克利（Russell Barkley）就提出「時間盲症」這個概念，用來形容注意力不足過動症（ADHD）患者在管理與感知時間區間時所面臨的嚴重障礙。這種現象與焦慮症、自閉症高度相關。

專家解釋，時間盲症與大腦額葉的「執行功能」密切相關。這個區域負責日常任務的規劃、排序與多工處理。一旦功能受損，患者就無法在腦中概念化一項任務需要耗費多少時間。科學研究甚至發現這可能具有遺傳性：在實驗中，慢性遲到者在執行任務時，幾乎不會主動看時鐘，導致時間在不知不覺中流逝。

巴克利博士指出，ADHD本質上就是一種「跨時間自我調節」的障礙。除非事情已經迫在眉睫，不然對這群人來說，未來的截止日期或遲到後果，在當下都缺乏真實感。

醫學界強調，釐清大腦的神經機制是為了「解釋行為」而非「豁免責任」。時間盲症雖然不是故意不尊重他人，但這不能成為放棄時間管理的藉口。專家建議，患者必須依賴視覺化計時器、鬧鐘和行事曆等外部工具，建立起一套補償機制，主動減輕遲到對工作、人際關係與日常生活的劇烈衝擊。

大腦 過動症

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