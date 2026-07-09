道路變河流…印度暴雨連2天襲擊 隧道坍塌、糧食見底數千人逃命

印度德里、孟買等多地連續兩天遭暴雨襲擊，引發洪水、山崩、建物倒塌及大規模交通中斷等情況。截至目前，已有數千人被疏散，救援行動仍在持續中，中央也正在瞭解災情。

印度部分地區8日、9日降下大雨，多個邦的鐵路、公路交通嚴重中斷，救援隊已被部署到多個地點，也已有數千人從災區撤離。印度氣象局（IndiaMeteorological Department）警告，多個地區可能會出現更多的強降雨。

今日印度（India Today）報導，德里（Delhi）8日深夜歷經本季最強降雨，許多地方嚴重積水，全市交通受阻。截至9日上午8時30分的24小時內，各地累積驚人雨量，馬尤爾維哈爾（Mayur Vihar）累積102毫米、普薩（Pusa）累積83毫米、洛迪路（LodhiRoad）累積80毫米、薩夫達鍾（Safdarjung）累積72.6毫米。這段期間，羅希尼（Rohini）一棟4層樓建築倒塌，造成3人死亡，但坍塌原因有待專業鑑定確認。

德里國家首都區（NCR）許多主要幹道嚴重積水，塞車十分嚴重。德里消防局持續接獲通報，得知有樹木倒下、路面積水、停電等災情。

孟買（Mumbai）同樣也出現災情，強降雨、閃電導致火車誤點，道路積水造成交通壅塞，讓上班族大受影響；一座垃圾山因暴雨坍塌，恐有11人受困，救援工作目前仍在進行。

古茶拉底（Gujarat）受暴雨帶來的洪水影響，當地官員表示，過去幾天已有至少9人死於與雨勢過大相關的事故，數千名居住在地勢較低處的民眾，已被撤離到安全地點。

由於降雨持續，許多地方仍淹大水，部分民眾受困在較高樓層，雖安全暫時無虞，但糧食、飲水已耗盡。政府正設法向這些民眾發送食品包，希望協助民眾度過難關。

克勒拉（Kerala）有5名工人在施工時，因隧道坍塌失蹤，搜救工作仍在進行，首席部長薩蒂桑（V. D.Satheesan）也前往關注，但雨勢影響了救援進度。

印度氣象局預測，許多地方未來幾天還會有更多降雨，使洪水、交通中斷的可能性增加，相關部門正在密切監控中。