去日本偶爾想吃健康點？內科醫狂讚7-11「70元神級減脂餐」：極度優秀

赴日旅遊時，若是餐餐美食，身體恐怕也吃不消。根據日媒LIVEDOOR報導，專門研究糖尿病的內科醫師山村聰近期親自實測日本7-11超商的人氣商品「綠花椰菜雞肉水煮蛋」，對這款產品給予「極度優秀」的高評價，若旅途中想兼顧減脂、飲食控制的朋友，這款低脂低醣神物絕對要列入清單。

山村醫師在影片中分享了飯後血糖的實測結果。他飯前血糖值為97，搭配芝麻醬食用該產品40分鐘後，血糖僅微幅上升至110的最高點，接著便緩慢下降。他分析，整體血糖上升幅度僅13，幾乎不會讓血糖飆升，是極佳的低醣選擇。此外，這小小一杯就含有高達20.6公克的優質蛋白質，能輕鬆補足一天所需營養。

除了營養數據優異，在美味上也毫不馬虎。山村醫師大讚雞肉軟嫩不乾柴，綠花椰菜也保留清脆口感。他強調，若自己備料需經過水煮、剝殼及剝絲等繁瑣步驟，如今只需花費365日圓（約台幣73元），就能買到完美的健康組合。考量到省下的時間與麻煩，他直呼定價超級便宜，作為正餐外的配菜CP值破表。

另外，對民眾關心的飯後運動時機，山村醫師也給出專業叮嚀。他指出飯後立刻運動對健康有益。同時也提醒每餐維持八分飽即可，讓身體保留體力進行後續活動。下次到日本旅遊時，若想減輕身體負擔，不妨在其中幾餐穿插這款連醫師都讚不絕口的健康美食。