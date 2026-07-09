向公司請長假 日本42歲狠父勒斃2稚子：對家庭未來感到絕望

據日媒朝日新聞台報導，日本群馬縣伊勢崎市日前發生一起震驚社會的人倫悲劇。42歲的上班族井上敏典，涉嫌在自家住宅內，親手勒斃年僅6歲、剛就讀小學一年級的長女明莉，就連3歲的長男柊利也同時陳屍屋內。當地警方獲報後隨即趕赴現場，將井上依殺人罪嫌逮捕，並已將其移送檢方偵辦。

面對警方的偵訊，井上敏典對犯行坦承不諱。他向警方供稱，自己因為生病的緣故，從今年一月起便向公司請了長假，一直待在家中休養。長期未上班導致收入不穩定，讓他對「自己的健康狀況以及家庭的未來感到極度悲觀」，在承受巨大的心理壓力與絕望之下，最後痛下毒手，釀成這起無法挽回的悲劇。

這名狠心父親平時的狀況，也隨著案件曝光而引發關注。附近鄰居受訪時透露，井上自從沒上班待在家後，整個人似乎變得有些異常。鄰居回憶，大約在今年五月時曾偶然遇見井上，當時主動上前攀談，卻發現他談話之間顯得有些奇怪，「態度讓人覺得有點冷淡。」也有鄰居提到在一、二月時，井上曾帶著孩子到公園玩盪鞦韆。

這起案件是由外出工作返家的母親，發現兩個孩子倒臥家中後通報警方，隨後帶著眼鏡的井上嫌犯面無表情地供稱自己用領帶勒斃孩子，專案小組正進一步調查案發當時的詳細經過。

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