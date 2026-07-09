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熱浪襲巴塞隆納飆攝氏40.7度 創112年來最高溫
又一波熱浪襲捲西班牙，氣象機構表示，第2大城巴塞隆納（Barcelona）今天測得的最高氣溫為攝氏40.7度，創下112年有紀錄以來的最高溫。
法新社報導，地區氣象監測機構Meteocat在社群平台X發文表示，位於巴塞隆納西部丘陵郊區的法布拉天文台（Fabra Observatory）初步測得的數據，打破2024年7月30日創下的攝氏40度紀錄。
Meteocat稍早在X公布最高氣溫為攝氏40.5度，隨後官網顯示，法布拉天文台的氣溫更是高達攝氏40.7度。
同時，西班牙國家氣象局（AEMET）表示，幾乎與海平面齊高且緊鄰地中海的巴塞隆納普拉特機場（ElPrat airport），氣溫飆升至攝氏37.7度，創下自1924年有紀錄以來的最高溫。
AEMET發言人指出，這2座測站是巴塞隆納的基準觀測站，並證實今天是該城市有紀錄以來最熱的一天。
這波熱浪自5日開始侵襲西班牙，預計將持續至9日。本週部分氣象站已測到超過攝氏44度的高溫。
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