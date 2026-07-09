監測機構：西歐創6月最熱紀錄 熱浪頻率與強度升高

歐盟氣候監測機構今天表示，隨著一波強烈熱浪橫掃面臨更頻繁、更強烈極端高溫的歐洲大陸，西歐今年經歷了有紀錄以來最炎熱的6月。

法新社報導，這份報告發布之際，歐洲本週正遭遇新一波熱浪侵襲。當地6月已出現破紀錄高溫，5月也曾出現異常提早的春季高溫。

根據歐洲聯盟（European Union）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate ChangeService）的資料，西歐6月平均氣溫達攝氏（下同）20.74度，比1991年至2020年的同期均值高出3度以上，也打破2025年6月創下的區域紀錄。

「歐洲中期天氣預報中心」（European Centre forMedium-Range Weather Forecasts，負責經營哥白尼氣候變化服務）氣候策略主管勃吉斯（Samantha Burgess）表示，隨著暖化發生，未來會出現更多熱浪，「熱浪會更加猛烈、持續時間更長，也會影響更多地區」。

哥白尼氣候變化服務指出，今年6月是全球及整個歐洲有紀錄以來第2炎熱的6月，顯示人為造成的氣候變遷正持續推升全球氣溫。

根據哥白尼的資料，全球6月氣溫比1850年至1900年工業化前估計平均值高出1.39度。

全球海洋6月水溫也創下史上同期最高紀錄。目前正值「聖嬰現象」（El Nino）持續發展，預計熱帶太平洋地區的聖嬰現象將持續增強。

勃吉斯說，「我們正處於轉捩點，氣候變遷已從人們在報告中看到的抽象統計型未來問題，轉變為當下具體存在、擾亂日常生活的現象」。

據報導，歐洲是全球暖化速度最快的大陸，大氣環流變化正助長更頻繁、更強烈的熱浪。

今年6月對歐洲來說格外嚴峻，主因就是所謂的「熱穹頂」（heat dome）現象，高壓系統如鍋蓋一般籠罩地表，導致數國寫下歷史及單月最高氣溫紀錄。

這波熱浪被認與數千人死亡有關，受影響最嚴重的國家主要包括法國、西班牙及比利時。

根據法新社分析，在6月15日至30日的熱浪期間，逾2/3歐洲人口、也就是約4.1億人，曾經歷35度以上高溫。

勃吉斯指出，6月熱浪之所以如此猛烈，高濕度也是一大原因，「濕度極高，意味人們在夜間也無法獲得降溫緩解」。