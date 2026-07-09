月領6萬補貼追星！韓國狠母餓死19個月大女嬰 檢方求刑30年

韓國仁川地方法院7月7日就一宗虐兒案進行量刑聽證會，被告因涉嫌疏忽照顧年僅19個月大的親生女兒，致女嬰因嚴重營養不良與脫水而死亡，檢方要求對29歲單親媽媽的被告重判30年有期徒刑。韓國媒體報導，該名母親月領逾6萬元政府援助，卻把錢花在「追星」。

綜合韓媒報導，事發今年3月4日的韓國仁川市，控方在庭審時表示，被告長期忽視親生女兒，導致女兒在去世前的兩個月內遭受身體與精神上的痛苦，強調被告完全了解女兒的身體狀況卻置若罔聞，享受著假裝女兒並未出生前的美好單身生活，還補充指被告自今年1月開始就有將女兒關入房間的事件，並最多長達67小時未餵食女嬰。

《韓聯社》報導指出，被告平均每月獲得超過300萬韓元（約新台幣6.4萬元）的公共援助，包括育兒津貼，還每月從「食物銀行」領取食物，卻用部份補貼每月購買音樂劇會員資格，或支付粉絲應援金。

檢方進一步透露受害人情況，稱驗屍報告顯示女嬰死於營養缺乏和脫水，並指對方死亡時體重僅有4.7公斤，不及同齡女嬰平均體重10.4公斤的一半。而在女嬰去世前5日，一直遭被告單獨留在家中長達92小時，被告在此期間則前往遊樂園和桑拿房消遣。

此外，檢方調查指出，被告後悔將女兒生下，認為撫養對方很麻煩，並且被告住處環境惡劣，內部堆滿了煙蒂、排泄物，甚至有2隻狗的屍體。

被告在聽證會中就個案表示後悔與遺憾，並在最後陳述中認錯，希望法官審慎考慮寬大處置。

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文章授權轉載自《香港01》