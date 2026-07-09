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在日本販售盜版漫畫！台籍1家3口遭判刑 法官揭從輕發落理由

聯合新聞網／ 綜合報導
3名台人在日販售盜版漫畫被捕判刑。漫畫示意圖。 圖／Pakutaso
3名台人在日販售盜版漫畫被捕判刑。漫畫示意圖。 圖／Pakutaso

根據日媒「中京電視台」報導，名古屋地方法院8日對一起跨國著作權侵權案做出宣判。3名台灣籍男女因涉嫌持有、並企圖販售盜版的人氣漫畫雜誌《週刊少年Jump》，遭日本檢方依違反《著作權法》起訴。法院審理後認定3人侵權罪名成立，分別判處有期徒刑與罰金；但考量被告在日本皆無前科紀錄，全數給予緩刑3年，不必立即入監服刑。

報導中指出，3名被告為一家人，分別為49歲的陳姓女主嫌、陳女母親67歲周婦及弟弟29歲周男。3人被控於去年6月，在栃木縣那須鹽原市一處公司內，非法持有6本刊載知名漫畫《航海王》的盜版《週刊少年Jump》。檢方認定其目的為大量散布與販售，嚴重威脅市場秩序。

審理期間，陳女與周婦對犯行坦承不諱，周男則辯稱「僅負責配送，未參與販售」。法官松本高明嚴正指出，盜版刊物流通會對正版作品的商業價值產生龐大損失，對創作者的心血與收入也有嚴重損害。不過，法官審酌3名被告在日均無前科且已表達悔意，決定從輕量刑。

最後法院判決，陳女遭判處有期徒刑1年6個月併科罰金、周男判處1年徒刑併科罰金、周婦則判處8個月徒刑，3人皆獲緩刑3年。檢方重申，未來將繼續嚴格取締各類侵害智慧財產權的不法行為。

漫畫 航海王 名古屋 日本 智慧財產權

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