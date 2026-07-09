小學生搭旋轉飛椅「忘扣安全桿」 日遊樂園道歉：極度危險的疏失

據日媒FNN報導，日本富山縣遊樂園「富山市家庭公園」日前發生一起嚴重的遊樂設施安全疏失。園內一項旋轉類遊樂設施在未確實扣上安全鎖的情況下，直接啟動運轉。雖然整起事件最終有驚無險，並未造成任何傷亡，但園方事後出面鞠躬致歉，坦承這是一起「極度危險」的重大疏失。

這起驚險的事件發生在園內「旋轉飛椅」的懸吊型旋轉遊樂設施。據調查，事發當時兩名小學生坐上吊椅後，負責操作的工作人員竟然忘記將安全桿上鎖，便按下啟動鈕讓設施升空。這項設施運作時會將乘客帶往空中並傾斜旋轉，若無安全設施保護，乘客極有可能在離心力與重力作用下發生意外，後果不堪設想。

令人捏把冷汗的是，工作人員在該設施運行中途就發現安全桿並未上鎖，卻沒有立即按下緊急停止按鈕，反而讓設施一路運轉到結束。園方解釋，由於發現異狀時旋轉已近尾聲，若貿然啟動緊急煞車，機體驟停所產生的強大反作用力，反而會讓毫無防護的孩童陷入更大危險。因此工作人員才決定讓機台自然停妥後，再讓孩童安全下車。

針對這起嚴重疏失，該園企劃事業課課長荒井正樹鄭重致歉：「這項人為疏失極度危險，讓搭乘遊客經歷極大恐懼，我們萬分抱歉。」所幸兩名學童平安無事。園方強調，未來將全面檢討並改善所有設施的安全標準作業流程、加強全體員工的教育訓練，嚴格落實啟動前的確認機制，確保類似失誤絕不再發生。