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驚悚電影現實上演！日女慘遭同居人「針線縫死嘴巴」 衝超商遞紙條求救
日本近日發生一起猶如恐怖電影情節的虐待案，一名49歲女子疑似因與同居女性友人因故爆發激烈爭吵，在盛怒之下，竟強行縫合對方嘴唇，讓對方再也無法開口說話。被害人強忍劇痛與恐懼，至隔天才伺機逃走求救，曝光這起駭人聽聞的案件。
據《NHK》報導，事件發生在6月29日，日本茨城縣古河市一名自稱從事兼職工作的49歲女子櫻井政恵，疑似與同居友人發生激烈口角，櫻井在憤怒之下，為了強行讓對方閉嘴，以穿線的鋼針在被害人神智清醒的情況下，活生生將對方的上下嘴唇死死縫合在一起，手段極為殘忍。
遭到非人道私刑的被害女子因極度恐懼，當下完全不敢反抗，並被囚禁在住宅密室內。直到隔天，她好不容易逮到嫌犯不在家的空檔，拚死逃出住宅。由於雙唇被線緊緊縫住、血流不止且根本無法開口發聲，女子只能驚恐地衝進附近的一家便利商店，顫抖地向店員遞出一張寫著「請救救我、我被縫住嘴巴」的紙條。
店員被女子滿嘴是血的慘狀嚇壞，隨即協助報警並叫救護車將她送醫。所幸經醫生緊急進行手術，剪開線頭並重新縫合傷口後，被害女子目前已無生命危險，但心理已留下極深的陰影。
日本茨城縣警方目前已依傷害罪嫌將櫻井政恵逮捕。由於手段過於殘暴，警方正在針對兩人的真實關係、是否涉及長期囚禁，以及究竟是何種恩怨才引發如此狠毒的犯案動機，進行全面的深入調查。
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