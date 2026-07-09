快訊

收到新公教退撫金審定函！李來希：1至7月優存利息差入戶 8月見真章

獨／陸軍八軍團旅長「帶隊上酒店」嗨整晚 爽到天亮被拔官

致癌油風暴隱匿48天！衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛挨告瀆職罪

聽新聞
0:00 / 0:00

驚悚電影現實上演！日女慘遭同居人「針線縫死嘴巴」 衝超商遞紙條求救

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名49歲女子涉嫌以針線強行縫死同居女性友人雙唇。圖／截自ANN NEWS粉專影片
日本一名49歲女子涉嫌以針線強行縫死同居女性友人雙唇。圖／截自ANN NEWS粉專影片

日本近日發生一起猶如恐怖電影情節的虐待案，一名49歲女子疑似因與同居女性友人因故爆發激烈爭吵，在盛怒之下，竟強行縫合對方嘴唇，讓對方再也無法開口說話。被害人強忍劇痛與恐懼，至隔天才伺機逃走求救，曝光這起駭人聽聞的案件。

據《NHK》報導，事件發生在6月29日，日本茨城縣古河市一名自稱從事兼職工作的49歲女子櫻井政恵，疑似與同居友人發生激烈口角，櫻井在憤怒之下，為了強行讓對方閉嘴，以穿線的鋼針在被害人神智清醒的情況下，活生生將對方的上下嘴唇死死縫合在一起，手段極為殘忍。

遭到非人道私刑的被害女子因極度恐懼，當下完全不敢反抗，並被囚禁在住宅密室內。直到隔天，她好不容易逮到嫌犯不在家的空檔，拚死逃出住宅。由於雙唇被線緊緊縫住、血流不止且根本無法開口發聲，女子只能驚恐地衝進附近的一家便利商店，顫抖地向店員遞出一張寫著「請救救我、我被縫住嘴巴」的紙條。

店員被女子滿嘴是血的慘狀嚇壞，隨即協助報警並叫救護車將她送醫。所幸經醫生緊急進行手術，剪開線頭並重新縫合傷口後，被害女子目前已無生命危險，但心理已留下極深的陰影。

日本茨城縣警方目前已依傷害罪嫌將櫻井政恵逮捕。由於手段過於殘暴，警方正在針對兩人的真實關係、是否涉及長期囚禁，以及究竟是何種恩怨才引發如此狠毒的犯案動機，進行全面的深入調查。

日本 恐怖 私刑

延伸閱讀

4米巨鱷殺人！美國31歲女被巨鱷咬斷雙臂 逃離鱷口終傷重不治

屁股藏毒被抓包！她辯稱親密接觸「被塞入古柯鹼」 連美警都傻眼

台中驚悚割喉情殺...差20歲情侶談分手破裂 鐮刀割斷女友氣管慘死

「好心」幫外國人帶超重行李…日女嘻笑發文 網砲轟：蠢到無可救藥

相關新聞

永別日本繪本家林明子！「第一次出門買東西」下孩童的溫柔生命力

享譽國際的日本繪本家林明子，已由福音館書店在今天7月8日證實，於7月1日因肺炎病逝，享壽81歲。林明子創作豐富，經典作品《第一次出門買東西》、《今天是什麼日子》、《佳佳的妹妹不見了》、《小秋和小根》……等，累積發行量超過2000萬本、譯有十多國語言。對於台灣讀者來說，更是跨越不同世代的美好回憶。林明子細膩溫柔的畫風，長於捕捉孩童生動的神情和動態，在她筆下的孩子純真可愛，也時而在面臨日常難關時，顯露出緊張的肢體語言和表情。無論是出門買牛奶的小米、還是想修好布偶的小秋，林明子的角色充滿著生命力，鮮活地活在不同年齡世代的讀者心中。

驚悚電影現實上演！日女慘遭同居人「針線縫死嘴巴」 衝超商遞紙條求救

日本近日發生一起猶如恐怖電影情節的虐待案，一名49歲女子疑似因與同居女性友人因故爆發激烈爭吵，在盛怒之下，竟強行縫合對方嘴唇，讓對方再也無法開口說話。被害人強忍劇痛與恐懼，至隔天才伺機逃走求救，曝光這起駭人聽聞的案件。 據《NHK》報導，事件發生在6月29日，日本茨城縣古河市一名自稱從事兼職工作的49歲女子櫻井政恵，疑似與同居友人發生激烈口角，櫻井在憤怒之下，為了強行讓對方閉嘴，以穿線的鋼針在被害人神智清醒的情況下，活生生將對方的上下嘴唇死死縫合在一起，手段極為殘忍。 遭到非人道私刑的被害女子因極度恐懼，當下完全不敢反抗，並被囚禁在住宅密室內。直到隔天，她好不容易逮到嫌犯不在家的空檔，拚死逃出住宅。由於雙唇被線緊緊縫住、血流不止且根本無法開口發聲，女子只能驚恐地衝進附近的一家便利商店，顫抖地向店員遞出一張寫著「請救救我、我被縫住嘴巴」的紙條。 店員被女子滿嘴是血的慘狀嚇壞，隨即協助報警並叫救護車將她送醫。所幸經醫生緊急進行手術，剪開線頭並重新縫合傷口後，被害女子目前已無生命危險，但心理已留下極深的陰影。 日本茨城縣警方目前已依傷害罪嫌將櫻井政恵逮捕。由於手段過於殘暴，警方正在針

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。