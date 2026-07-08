聽新聞
0:00 / 0:00

德國巴伐利亞邦學校攻擊 多人受傷1嫌被捕

中央社／ 慕尼黑8日綜合外電報導

德國警方表示，南部巴伐利亞邦（Bavaria）一所中學今天發生攻擊事件，造成數人受傷。一名嫌犯遭到逮捕。

法新社報導，警方發言人告訴法新社，嫌犯似乎蓄意針對該校發動疑似「隨機攻擊」。目前受傷人數及傷勢仍不得而知。

警方指出，事件發生在位於阿爾卑斯山（Alps）以北城鎮雄高（Schongau）的維爾芬文法學校（Welfengrammar school），呼籲民眾避開該區域。

當地警方在社群平台X發文說：「一名涉嫌犯案者已被逮捕。警方正展開大規模任務，大批警力已經進駐現場。」

雖然德國校園發生嚴重暴力事件較為罕見，但並非未曾發生。

西部城市艾森（Essen）一所職業學院去年發生17歲青少年刺傷45歲教師的事件，嫌犯在遭到警方逮捕前中彈受傷。

2002年，東部城市艾福特（Erfurt）一名19歲槍手在學校內開槍，造成包括12名教師、2名學生在內的16人喪生。

阿爾卑斯山 德國

延伸閱讀

烏克蘭女子涉犯摩納哥炸彈攻擊案 基輔附近尋獲遺體

布吉納法索疑遭極端分子攻擊 至少22軍人與民兵喪生

敵對幫派監獄暴動釀27死 斯里蘭卡展開調查

日本足球國腳三笘薰東京駕車撞傷自行車騎士 疑闖紅燈釀事故

相關新聞

墨西哥女市長遭綁架疑似自導自演 7200萬贖金連帶爆出貪污醜聞

墨西哥一名女市長原本傳出遭到綁架，沒想到經檢警深入調查後，案件竟急轉直下。警方發現這名市長可能是自導自演假裝綁架，實則挪用公款，想要藉綁架案掩飾自己的政治醜聞。

劃位別再選走道？ 空服員驚揭「夢幻神座」：防亂流、空間大還沒人吵

許多民眾在規劃海外旅遊、上網訂機票選位時，常為了該選靠窗還是靠走道而猶豫不決。然而，外媒最新報導指出，空服員每個月累積的飛行哩程比一般人一年還要多，對機艙結構與舒適度瞭若指掌。多位現任與前任空服員大方洩漏，當他們休假當乘客時，最搶手的「夢幻神座」其實是坐落於經濟艙的特定靠窗位，其舒適度與防護性能讓人一覺睡到目的地。

摩洛哥主教遭5女指控性騷 宣稱無不當行為仍暫離職務

據法新社調查，曾被視為教宗接班人之一的摩洛哥拉巴特總主教羅梅洛，至少被5名女性指控他涉嫌性騷擾。羅梅洛隨後宣布暫離現職，...

日本國寶級繪本作家病逝！林明子跨越世代的經典感動

享譽國際的日本繪本家林明子，已由福音館書店在今天7月8日證實，於7月1日因肺炎病逝，享壽81歲。林明子創作豐富，經典作品《第一次出門買東西》、《今天是什麼日子》、《佳佳的妹妹不見了》、《小秋和小根》……等，累積發行量超過2000萬本、譯有十多國語言。對於台灣讀者來說，更是跨越不同世代的美好回憶。林明子細膩溫柔的畫風，長於捕捉孩童生動的神情和動態，在她筆下的孩子純真可愛，也時而在面臨日常難關時，顯露出緊張的肢體語言和表情。無論是出門買牛奶的小米、還是想修好布偶的小秋，林明子的角色充滿著生命力，鮮活地活在不同年齡世代的讀者心中。

巴威挾強勁威力撲向沖繩！破紀錄暴風恐吹倒房屋 氣象廳籲及早防颱

NHK與日本電視台報導，今年第9號颱風「巴威」預計挾強勁威力，於10日至11日最接近沖繩先島群島，海面將出現猛烈風浪，陸地也可能吹起足以吹倒部分住宅的破紀錄暴風。日本氣象廳呼籲民眾把握8日完成防颱準備。

美期刊公布台灣人對美中日好感度民調！專家示警1隱憂

美國期刊「外交政策」（Foreign Policy）7日刊文指出，台灣民眾普遍對日本抱持正面看法，且好感跨越政黨界線；多數受訪者相信，一旦中國對台動武，日本將出手援助。不過，文章示警，台灣民眾對日本的好感，未來可能高於日本政府對賴清德政府的信任，形成民間期待與高層政治現實之間的落差；這種落差可能產生重要影響，尤其許多台灣選民將日本視為台海衝突爆發時的重要援助者，甚至是攸關安全的救命索。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。