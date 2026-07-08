德國巴伐利亞邦學校攻擊 多人受傷1嫌被捕

享譽國際的日本繪本家林明子，已由福音館書店在今天7月8日證實，於7月1日因肺炎病逝，享壽81歲。林明子創作豐富，經典作品《第一次出門買東西》、《今天是什麼日子》、《佳佳的妹妹不見了》、《小秋和小根》……等，累積發行量超過2000萬本、譯有十多國語言。對於台灣讀者來說，更是跨越不同世代的美好回憶。林明子細膩溫柔的畫風，長於捕捉孩童生動的神情和動態，在她筆下的孩子純真可愛，也時而在面臨日常難關時，顯露出緊張的肢體語言和表情。無論是出門買牛奶的小米、還是想修好布偶的小秋，林明子的角色充滿著生命力，鮮活地活在不同年齡世代的讀者心中。

2026-07-08 15:11