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德國巴伐利亞邦學校攻擊 多人受傷1嫌被捕
德國警方表示，南部巴伐利亞邦（Bavaria）一所中學今天發生攻擊事件，造成數人受傷。一名嫌犯遭到逮捕。
法新社報導，警方發言人告訴法新社，嫌犯似乎蓄意針對該校發動疑似「隨機攻擊」。目前受傷人數及傷勢仍不得而知。
警方指出，事件發生在位於阿爾卑斯山（Alps）以北城鎮雄高（Schongau）的維爾芬文法學校（Welfengrammar school），呼籲民眾避開該區域。
當地警方在社群平台X發文說：「一名涉嫌犯案者已被逮捕。警方正展開大規模任務，大批警力已經進駐現場。」
雖然德國校園發生嚴重暴力事件較為罕見，但並非未曾發生。
西部城市艾森（Essen）一所職業學院去年發生17歲青少年刺傷45歲教師的事件，嫌犯在遭到警方逮捕前中彈受傷。
2002年，東部城市艾福特（Erfurt）一名19歲槍手在學校內開槍，造成包括12名教師、2名學生在內的16人喪生。
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