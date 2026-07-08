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AI量化分析運動動態 楊智偉助選手遠離傷害表現攀巔峰

中央社／ 新德里7日綜合外電報導

台灣裔美國人第二代的楊智偉在紐約創立科技新創公司，透過人工智慧（AI）技術使量化分析運動動態成為可能，協助使用者遠離運動傷害，並且有依據地修正動作、提升表現。

印度電子媒體「更好的印度」（The Better India）報導，楊智偉（Winston Yang）擁有亮眼學經歷。他畢業於哥倫比亞大學（Columbia University），曾任職於德意志銀行（Deutsche Bank）和德勤（Deloitte），堪稱一份實力不證自明、無往不利的頂級履歷。

報導指出，楊智偉多年來經常與運動員為伍，目睹同樣的痛苦輪迴在學校、大學甚至職業賽場一次又一次上演。

他觀察到許多運動員的傷害其實並非突發意外，而是長期累積的生物力學問題。他因此於2017年毅然放棄原本人人稱羨的職涯，在紐約創立IdeasLab，只為探討一個核心問題：如果不管身處何方的任何一位教練都能取得與天價收費的頂級運動實驗室相同的分析數據，那會怎麼樣？

●教練看不出缺陷 AI量化分析

IdeasLab開發稱為XView AI的核心技術，能夠做到過去必須仰賴一整間儀器室和專業團隊才能完成的事。它利用AI分析人體生物力學，只需透過智慧型手機拍攝運動影片，不需要穿戴感測器、無需在四肢黏貼標記、不必網路連線、免實驗室，就能即時讀取人體運動的生物力學。

只要拿起手機對準投手投球，XView AI就能分析關節角度、身體旋轉、動作速度和力量傳遞等資訊。如果不及時改善，這些部位日後可能成為讓整個球季、甚至選手生涯提前結束的傷害源。AI在身體出狀況之前就先看出問題。

●技術意外獲權威認證

曾8度在PGA巡迴賽奪冠的韓國男子職業高爾夫球運動員崔京周（K.J. Choi）是最早測試XView AI效能人士之一。他的兒子在沒告知的情況下，偷偷錄下父親揮桿，並將影像送進XView AI。這套動作分析應用程式發現連崔京周自己都沒察覺的問題，成功修正揮桿動作中的細微缺陷。

一個月後，時年54歲的他稱霸SK電信公開賽（SKTelecom Open），成為亞洲出生高爾夫球選手中年紀最長的巡迴賽冠軍；3週後又拿下英國長春公開賽（Senior British Open）冠軍。

他後來表示：「我相信XView AI是高爾夫的未來。」

●XView AI前進更高舞台

推動「台灣精品」標章的台灣政府去年舉辦GoHealthy with Taiwan健康台灣全球徵案活動，邀請全球健康保健創新者，圍繞台灣科技發想，提出創新構想和解決方案，勝出者可獲得3萬美元獎金。

楊智偉的提案將同一套XView AI應用在棒球上。在這項運動中，投球動作重複上千次之後，早在損傷顯現出症狀之前，肩膀和手肘可能已被磨損。

去年競賽共吸引來自55個國家、638項提案參賽。經過層層評選後，僅有6支隊伍進入決賽，IdeasLab最終獲選為冠軍團隊之一，勇奪獎金之外，更獲得與台灣企業和研究機構深化合作的機會。

●台灣讓創投加速前行

就在這段期間，這家公司進展神速。

IdeasLab於去年2月完成首輪種子募資；5月XViewAI Pro上市；7月，獲PGA認證的內布拉斯加州大學（University of Nebraska）、中央奧克拉荷馬大學（University of Central Oklahoma）、內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）成為美國首批正式將此技術融入體育教育課程的機構。

板球、網球和高爾夫等運動領域更廣泛應用XViewAI是該公司接下來的目標。

德意志銀行 印度 紐約

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