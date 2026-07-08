日本足球國腳三笘薰東京駕車撞傷自行車騎士 疑闖紅燈釀事故

日本足球國腳三笘薰今天上午在東京都板橋區發生交通事故。他駕駛的汽車在路口與一輛自行車發生碰撞，造成一名40多歲女性受輕傷。警方研判，三笘駕駛的車輛疑似闖紅燈進入路口，目前正進一步調查事故原因。

NHK報導，根據警方相關人士指出，事故發生於上午8時30分左右，地點位於東京都板橋區清水町，距離都營三田線板橋本町站北方約400公尺的一處十字路口。三笘駕駛的汽車與一名騎自行車的40多歲女子發生碰撞，女子受傷送醫，診斷為挫傷，傷勢輕微，三笘本人則未受傷。

警方表示，根據現場狀況等調查結果，初步研判三笘駕駛的車輛疑似在紅燈時進入路口，因此釀成事故，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

事故發生後，三笘所屬經紀公司發表聲明致歉，表示對於事故造成傷者及相關人士困擾與擔憂深感歉意。

聲明指出，三笘本人已深刻反省，並懷抱著向被害人慰問與道歉的心情持續處理相關事宜，公司將全面配合相關單位調查，並加強交通安全意識及法令遵循教育，避免類似事件再次發生。

29歲的三笘薰出身神奈川縣，畢業於筑波大學，目前效力英超布萊頓，以出色的盤帶突破能力聞名。雖因傷未能入選2026年世界盃日本代表，但他在2022年卡達世界盃對西班牙一役中，於底線前極限救回球權、助攻致勝球的經典畫面，被譽為「三笘的1毫米」，幫助日本隊晉級淘汰賽，也成為世界盃歷史上的經典瞬間。