劃位別再選走道？ 空服員驚揭「夢幻神座」：防亂流、空間大還沒人吵

許多民眾在規劃海外旅遊、上網訂機票選位時，常為了該選靠窗還是靠走道而猶豫不決。然而，外媒最新報導指出，空服員每個月累積的飛行哩程比一般人一年還要多，對機艙結構與舒適度瞭若指掌。多位現任與前任空服員大方洩漏，當他們休假當乘客時，最搶手的「夢幻神座」其實是坐落於經濟艙的特定靠窗位，其舒適度與防護性能讓人一覺睡到目的地。

據外媒報導，多位資深空服員的實證，窄體客機上的逃生門那一排靠窗座位（通常被標記為21A或21F），是他們心目中的最佳位置。前美國亞特蘭大空服員蜜莉安（Miriam Lawson）透露，逃生門那一排的靠窗位置是她的絕對首選。長途飛行時，該座位提供的超大腿部伸展空間（Legroom）宛如天堂；更重要的是，坐在飛機左側的21A避開了通常從右側開始的客艙餐車服務動線，環境更加安靜。

前阿聯酋航空空服員迪昂（Dionne Mitchell）指出，緊鄰商務艙後方的經濟艙第一排（如6A或6F）或是逃生門排，都是能讓人拉長雙腿的黃金區域。國際線空服員娜塔莉（Nathalie Bennett）更點破一項極少人注意的隱藏特徵：逃生門靠窗位的座椅對齊方式非常特殊，前面的座椅無法向後傾倒、侵佔到你的空間，乘客能直接倚靠著機艙牆壁安心入睡，完全不怕被打擾，還能享有優先登機與專屬頭頂行李架的權益。

目前從事航空營運管理的前空服員凱茲（Kaz Marzo）從科學角度科普指出，飛機的機翼提供了強大的結構支撐力，在物理學上能有效穩定並抵消氣流帶來的劇烈顛簸。因此，坐在機翼上方的這一排，是整個經濟艙內「最平穩、晃動最小」的區域，屬於怕暈機、怕亂流旅客最合適的位置。

專家建議，在網頁選位時只要掌握以下三項守則，就能輕鬆避開地雷：