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多名旅德中國男涉迷姦華人女性 還建群組交流掀震撼

中央社／ 柏林8日綜合外電報導

數名旅居德國的中國籍男子多年來在多座德國城市迷姦華人女性，並藉通訊軟體Telegram群組傳播影像甚至直播，犯案者已相繼落網，近日則因審訊及判刑再掀關注。

綜合英國廣播公司（BBC）中文網、德國之聲（DW）等媒體報導，這起德國華人性侵案的主犯名叫張大鵬，2024年11月在法蘭克福（Frankfurt）被捕。警方在偵辦過程中順藤摸瓜，鎖定其他涉案成員。

據悉張大鵬與其他7名主要是中國籍的男性組成Telegram群組「德國老司機駕校」，成員間除了分享下藥迷姦女性的經驗和作案手法，還在犯案期間拍攝及保存影像，並在群組內傳播，甚至進行直播。

他們下手的對象主要是在德國的華人女性，包括伴侶、朋友、同事、鄰居以及陌生人。其中一宗案件最少有10名女性受害。

大多數被害人都是被德國警方聯絡、尋求協助調查之後，才知道自己被侵犯。

BBC中文網獲悉，這個「駕校」群組內有一套「暗語」，成員以「司機」自居，性侵行為稱為「開車」或「駕駛」，下藥稱為「加油」，受害女性則依照與作案者的關係或外貌，被稱為「私家車」、「野車」、「豪華車」等。

群組核心管理員張大鵬，43歲，案發時在汽車公司擔任IT經理。根據判決書，張大鵬有「自戀型人格特質」，覺得自己「凌駕於警察之上」。

他的犯行最早可追溯至2021年，一開始先對熟人下手，2024年開始在社交媒體小紅書或微信上冒充女性身份，或以替女朋友看房為藉口，迷姦陌生女性。

除了張大鵬，幾乎所有核心成員都是來自中國的留學生。

其中一名成員Tong Z.來自中國成都，案發時25歲，在柏林讀機械工程。判決書指出，Tong Z.有明顯厭女傾向，並曾對張大鵬表示，他在網路上看到，8成女性被強暴後都不會發聲。

另一名群組成員蔣中懿於2024年12月被捕，當時是慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）碩士生，被控多次下藥迷姦鄰居。主審蔣中懿案的法官表示，相關影片中展現的厭女程度，讓經驗豐富的刑事調查人員也感到震驚。

成員Zhiting S.具有醫學專業背景，被認為在群組內提供有關下藥的建議。他被控涉嫌協助實施特別嚴重強姦罪、危險身體傷害罪、性侵犯等罪名。

根據BBC中文網及德國之聲，目前已有3名成員被德國法庭判處監禁5年9個月至14年。另有一人自殺身亡，一人仍在柏林受審，一人遭美國洛杉磯（LosAngeles）檢方起訴，兩人訊息未公開。

這一系列案件涉及性別暴力、女性安全、系統性犯罪、海外華人及留學生社群等狀況，引發高度關注及大量討論。犯罪者的高學歷及所謂的「精英身份」亦引發熱議。

有受害者表示自己經常哭泣，並受失眠、注意力不集中、疲勞、精力不足等問題困擾，她一直擔心被告是否將她的照片和影片分享到網路上。

律師蓋哈特（Magdalena Gebhard）表示，她的當事人是Tong Z.迷姦案的被害人，由於被下藥，當事人對案發經過毫無記憶，得知真相讓她受到巨大精神衝擊。

蓋哈特透露，Tong Z.被判刑5年9個月後，即使當事人現在逐漸走出衝擊，仍有睡眠障礙，也經常無法控制地回想起這件事。

Telegram 德國 BBC

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