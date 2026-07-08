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墨西哥女市長遭綁架疑似自導自演 7200萬贖金連帶爆出貪污醜聞

聯合新聞網／ 綜合報導
墨西哥一起女市長綁架案被檢方認為是自導自演，疑似為了掩飾貪汙並勒索大筆贖金。示意圖／ingimage
墨西哥一起女市長綁架案被檢方認為是自導自演，疑似為了掩飾貪汙並勒索大筆贖金。示意圖／ingimage

墨西哥一名女市長原本傳出遭到綁架，沒想到經檢警深入調查後，案件竟急轉直下。警方發現這名市長可能是自導自演假裝綁架，實則挪用公款，想要藉綁架案掩飾自己的政治醜聞。

ODDITYCENTRAL報導，2026年5月31日，南茜．納波萊斯（Nancy Nápoles）與妹妹在墨西哥特南辛戈（Tenancingo）市長住所附近遭遇綁架。當時，納波萊斯正走向住家，3名持槍男子突然現身，強行將她押上一輛車帶走。

目擊者見狀後立即報警，警方隨即派出巡邏車展開搜索。沒過多久，納波萊斯在一條偏僻道路附近被發現。她請路人協助聯絡她的丈夫，警方也因此迅速掌握她的位置。然而，這場看似單純的綁架事件，後續卻掀起一場震動全國的政治風暴。

調查人員在追查涉案綁匪，並在逮捕相關嫌犯後，開始比對受害者、家屬及嫌疑人的說法。隨著調查深入，警方發現案件中存在多項疑點。納波萊斯向警方表示，綁匪曾威脅要殺害她與家人，並要求她支付4,000萬披索（約新台幣7,297萬元）贖金換取自由。她聲稱，綁匪甚至建議她若沒有錢，可以「從市政府資金中取得」。納波萊斯則表示，自己趁綁匪疏忽時成功逃脫。

不過，這段說法引起調查人員注意，因為綁匪要求動用政府資金的建議相當不尋常。警方後來懷疑，納波萊斯的丈夫與兄弟才是幕後策劃者，兩人涉嫌花錢安排綁匪假裝綁架，企圖透過支付高額贖金掩蓋市政府資金挪用問題。

調查顯示，納波萊斯丈夫與兄弟在綁架事件發生前，疑似曾與綁匪聯絡約150次。其中一次通話中，納波萊斯丈夫甚至被指提出支付2萬8,000美元（約新台幣89萬元）作為策劃綁架的報酬。

目前，納波萊斯仍否認所有指控，堅稱自己遭到政治迫害，目的是破壞她的政治生涯。她近日接受媒體訪問時表示：「我斷然否認這些指控，市政府財務狀況良好。」她被要求於7月9日出庭說明，就「偽造綁架案」作證，但目前尚未正式遭起訴。若最終被判有罪，她與其他涉案人士可能面臨最高16年監禁。這起案件也持續引發墨西哥社會對地方政府透明度與政治貪腐問題的關注。

墨西哥 綁架

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