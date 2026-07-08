菲律賓台商總會捐輪椅 響應眾議院打造無障礙環境

菲律賓台商總會今天捐贈50部輪椅給菲律賓眾議院，以響應眾議院打造無障礙環境的計畫，協助行動不便的員工、訪客及洽公民眾在院區內更方便地移動。

捐贈儀式在菲律賓眾議院舉行，由菲律賓台商總會總會長謝佳蓁偕同商會幹部代表捐贈，眾議院秘書長葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）代表接受，中華民國駐菲律賓代表周民淦在場見證。

這批輪椅當中，有25部是由菲律賓台商總會捐贈，另外25部由台商企業Koten提供，每部輪椅背面均印有Love From Taiwan字樣及中華民國國旗。

葛若菲致詞表示，眾議院推出「擁抱精神」（Diwang Yakap）計畫及身心障礙者綜合照護計畫，希望打造更具包容性與無障礙的工作環境，首波措施是在院區各處配置輪椅，供身心障礙者、高齡者、員工、訪客及其他有需要人士使用。

她說，輪椅不僅具有實際用途，更象徵無障礙、獨立自主，以及對每一個人的尊重。她感謝菲律賓台商總會慷慨捐贈，使這項計畫得以順利推動，「這份捐贈不只是提供設備，更是對人性尊嚴的投資，也是愛與關懷的展現。」

葛若菲曾任菲律賓駐台代表，她特別感謝駐菲代表處及台商長期支持菲律賓公益事業，並表示雙方共同的價值與服務精神，將為社會帶來長遠影響。

眾議院議長李武志（Faustino Dy III）也透過辦公室副秘書長，向菲律賓台商總會表示感謝。

周民淦讚揚菲律賓台商總會多年來持續投入慈善公益，輪椅捐贈更是每年的固定項目，不僅展現台灣人民對菲律賓人民的情誼與愛心，也彰顯台菲人民之間深厚友好的關係。

他指出，台商在菲律賓發展事業的同時，也應善盡企業社會責任，回饋當地社會，幫助有需要的人，相信這些善舉將進一步深化台菲人民情誼。

謝佳蓁表示，菲律賓台商總會投入公益活動已超過40年，輪椅捐贈是商會行之有年的重要慈善項目，今年更首度配合眾議院「擁抱」計畫，也是第一個響應這項計畫捐贈輪椅的民間團體。

她表示，「Yakap」在菲律賓語中意為「擁抱」，象徵關懷與支持，希望這批輪椅能協助眾議院員工、家屬及社區有需要人士，讓更多人享有便利與行動自由。