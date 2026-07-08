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摩洛哥主教遭5女指控性騷 宣稱無不當行為仍暫離職務

中央社／ 拉巴特7日綜合外電報導
摩洛哥拉巴特總主教羅梅洛。 美聯社
摩洛哥拉巴特總主教羅梅洛。 美聯社

據法新社調查，曾被視為教宗接班人之一的摩洛哥拉巴特總主教羅梅洛，至少被5名女性指控他涉嫌性騷擾。羅梅洛隨後宣布暫離現職，稱教會已展開初步調查，但否認有不當行為。

法新社報導，一名聲稱遭羅梅洛猥褻的女性今年5月向教廷駐摩洛哥大使館提出書面申訴，指控羅梅洛對她進行「格外堅持且持久的擁抱」，並「試圖以可視為企圖親吻她的方式接近她身體」，她表示自己當時「好不容易」才躲開。法新社已檢視過這份申訴文件。

拉巴特總教區內一名教會消息人士表示，目前至少已收到5份內容類似的申訴文件，引發教區關注。

現年74歲、出生於西班牙的拉巴特總主教羅梅洛（Cristobal Lopez Romero）在給法新社的書面回覆中坦言，他「被指控對成年女性做出不當行為。這種情況已促使教會展開初步調查」，但他堅稱「既無侵犯、暴力，也沒有做出性騷擾行為」。

然而，教區消息人士指控羅梅洛身邊存在「共謀與沉默文化」，協助包庇羅梅洛，並稱認識羅梅洛多年的「親密同僚」透露，他過去在南美洲擔任傳教士時，就曾有過類似行徑。

羅梅洛過去以風趣的「街頭神父」形象著稱，長期服務於貧窮社區，隨後在巴拉圭、玻利維亞和西班牙成為他所屬「慈幼會」（Salesian Order）的領袖。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）去年4月辭世後，天主教權威媒體「十字架報」（Crux）就曾報導，羅梅洛獲梵蒂岡觀察人士和多名樞機主教讚揚，將他列入教宗候選名單。

不過，羅梅洛卻自稱「完全沒有擔任教宗的野心」，並在樞密會議前4天退出選舉。

拉巴特總教區副主教赫佛（Marc Helfer）告訴法新社，在羅梅洛昨天發表令人震驚的聲明之前，本應先讓天主教會內部的調查機制完成程序，並堅稱「我們沒有包庇任何人」。

摩洛哥 教宗 性騷擾

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