泰國民團赴中國使館抗議 籲為中資跨境污染負責

泰國民團今天前往中國駐泰國大使館前抗議，手舉布條、呼喊口號，譴責警方日前在清邁中國總領事館外驅散示威民眾使用暴力，並要求中國政府針對中資投資緬甸礦場造成的跨境污染，以及「一帶一路」所引發的環境衝擊負起責任。

由多個泰國環境與人權組織組成的「非政府組織發展協調委員會」（NGO-COD）號召數十人在中國駐泰國大使館前抗議，民眾手舉印有「污染沒有國界、責任也沒國界」和「綠色一帶來，毒水一路來？」等字布條，有些人頭戴印有中國國家主席習近平肖像的面具，一同大聲呼喊口號。

抗議民眾表示，他們除反對警方日前在清邁強制驅散示威，造成2名示威者受傷，也要求中國政府就中資投資緬甸礦場造成的跨境污染負起責任。

民眾在中國使館前宣讀聲明後，接著將污水倒在印有泰國地圖的看板上，象徵礦場排放的有毒物質污染泰國土地。泰國環境人權倡議人士萊薩克（LertsakKumkongsak）表示，該事件「並非不可抗力，也不是意外，而是泰國政府決定動用國家權力的直接結果」。

他批評，泰國政府「選擇站在透過破壞河流及人民生活獲利的中資一方，而不是守護家園河流、捍衛良好環境權及生命安全的人民」。

NGO-COD透過聲明表示，郭河（Kok River）、賽河（Sai River）等湄公河支流正面臨嚴重的跨境污染危機，這不只是環境問題，更涉及跨境責任、企業責任、國際法義務及湄公河流域的環境正義。

聲明指出，根據泰國政府機構、學者及民間團體一年多來進行的調查，河川污染已影響90多種原生魚類，並衝擊流域居民生計。

泰國公共電視台（Thai PBS）日前引述抗議團體的說法指出，民眾因擔心漁獲受重金屬污染而不願購買湄公河流域的魚，清萊府約60個漁村的漁民生計受到衝擊。此外，沿河餐廳及相關觀光業者生意下滑，約4萬戶家庭因此失去收入來源。

NGO-COD表示，中國政府長期宣稱透過「一帶一路」推動綠色發展，但若投資導致鄰國河川污染，數百萬民眾失去乾淨水源、糧食來源及生計，「一帶一路」便不應只是經濟利益的象徵，也應負起跨境環境與人權責任。

民團呼籲泰國政府停止對和平示威者使用武力，成立獨立委員會調查警方執法過程，並要求中國政府履行國際環境及人權承諾，確保海外投資符合環境保護與人權標準，不應將發展成本轉嫁給鄰國人民。