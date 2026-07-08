巴威挾強勁威力撲向沖繩！破紀錄暴風恐吹倒房屋 氣象廳籲及早防颱

NHK與日本電視台報導，今年第9號颱風「巴威」預計挾強勁威力，於10日至11日最接近沖繩先島群島，海面將出現猛烈風浪，陸地也可能吹起足以吹倒部分住宅的破紀錄暴風。日本氣象廳呼籲民眾把握8日完成防颱準備。

根據日本氣象廳觀測，「巴威」8日上午9時位於菲律賓東方海面，以每小時20公里速度向西移動，中心氣壓925百帕，中心附近最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺，中心半徑260公里內風速達每秒25公尺以上，預計挾強勁威力，於10日至11日直撲沖繩石垣島等先島群島。

沖繩自8日起浪高將逐漸增強，9日至12日前後預料將出現大浪至猛烈風浪，風勢也將逐漸增強。先島群島預計於10日至11日吹起破紀錄暴風，預估最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒60公尺，恐足以吹倒部分房屋。此外，當地也可能出現伴隨湧浪的猛烈風浪，並有警報級豪雨及暴潮的可能。

隨著颱風接近，沖繩大氣將轉趨不穩定，9日將有間歇性降雨；10日至11日，先島群島為主的地區將受颱風本體雨帶籠罩，預計出現警報級豪雨。預估10日中午至11日中午的累積雨量，八重山地區為200公厘，宮古島地區為150公厘。

日本氣象廳表示，必須嚴加防範暴風及高浪，呼籲民眾在風勢增強前完成防颱措施，並提前避難至堅固建築物內。此外，西日本及東日本太平洋沿岸至11日前後也將受颱風湧浪影響，須留意高浪。