北京管制升級 日使館提醒日企警惕

面對中國對日本實施的出口管制日益升級，日本駐中國大使館7日發文，提醒在中國的日企警惕北京的管制措施。

據共同社中文網，日本駐中大使館7日在官網刊載「注意事項」公告指出，中國商務部今年1月、2月和6月相繼宣布對日出口的管制措施；今年7月還針對涉嫌非法出口兩用物項（軍民兩用品）的行為設立舉報管道，並鼓勵對典型案例進行舉報，顯示中國正持續強化相關的審查與執法力度。

日本駐中使館提醒，若違反中國出口管制相關法令，涉事者不僅會被處以罰款，還可能面臨刑事處罰。使館提到，日本政府雖已就相關管制措施向中國提出強烈抗議並要求撤回，但近期已發生日本公民因涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口貨物罪」而被中國拘留的案例。

使館呼籲在中國的日企從中國向日本出口兩用物項時務必注意；若遇中國當局的任何質疑或調查，應及時聯絡使館的企業支援窗口咨詢。這項公告僅以日文公布，使館中文版網頁並未顯示相關內容。

兩名日本富士電機集團員工6月因涉嫌內置稀土磁體的馬達等出口違規問題而遭中國當局拘捕。

共同社分析，隨著中國的出口管制升級，中國限制關鍵礦產出口而引發的供應短缺已開始波及日本整體經濟，正迫使日本政府和企業加速尋求替代方案。

日本經濟團體聯合會（經團聯）會長筒井義信6日在例行記者會針對中國對日本實體追加實施兩用物項出口管制一事直言，「這極其令人遺憾，我們要求撤回」。

他指出，中方自今年1月以來不斷強化的一系列管控措施，負面影響已擴大至經團聯的會員企業。

中國商務部6月29日宣布將包括三菱電機子公司在內的20家企業和團體列入管控名單之後，受影響的日本實體總數已增至40家。對此，筒井義信形容，「（管制的）水位正在一點點上升」。

筒井義信並坦言，由經團聯、日中經濟協會以及日本商工會議所三大經濟團體負責人計劃率團訪中一事目前「具體安排未定」。據報導，自原定今年1月的訪中行程被推遲以來，相關訪問的重啟至今尚無眉目。