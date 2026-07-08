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美軍復名太平洋司令部 專家：焦點轉向第一島鏈

中央社／ 洛杉磯7日專電

美軍印太司令部6月中旬恢復舊名「太平洋司令部」，華府智庫學者今天刊出文章分析，這顯示美國的亞洲戰略焦點，從涵蓋太平洋和印度洋的多邊合作框架，轉向第一島鏈的軍事布局。

美國戰爭部6月16日宣布，「印太司令部」恢復舊名「太平洋司令部」。官方表示，恢復1947年成立時的名稱，司令部轄區、任務與對盟友的承諾不變。

華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）全球南方計畫主任席朵爾（Sarang Shidore）今天刊出分析文章，標題為「告別印太，迎向第一島鏈」。

他指出，伴隨著美國、日本、澳洲與菲律賓四國安全合作機制Squad的地位上升，這項改名凸顯美國的新戰略方向，目的是在制衡中國。

席朵爾指出，2025年美國「國家安全戰略」已把保護第一島鏈列為重點。他認為，這代表美國對中戰略不再只是強調廣泛的印太合作，更明確聚焦在日本、台灣、菲律賓所在的西太平洋防線。

他提到另一個例子是美國、日本、印度和澳洲的「四方安全對話」（Quad）地位下降，從領袖峰會降為外長層級，顯示印度在美國的亞洲安全布局的角色不如過去。

他也觀察到，美國官員近期較少使用「印太」一詞，反而越來越常使用「太平洋」或「第一島鏈」。

席朵爾認為，這代表華府更重視台海、東海與南海周邊的軍事部署，而不是過去較廣泛的印太合作框架。美日澳菲Squad四國安全機制地位升高，菲律賓在美國的亞洲安全布局當中，扮演更重要的角色。

外交政策雜誌（Foreign Policy）網站6月17日刊登南加州大學國際關係學者葛羅斯曼（Derek J. Grossman）的分析文章，標題為「川普的五角大廈為何放棄『印太』」。

葛羅斯曼指出，太平洋司令部恢復舊名，不會影響美軍的部署和責任區，但「名稱很少只是名稱」。他指出「印太」概念原先代表美國重視印度的角色，透過區域聯盟制衡中國。

他指出，改名凸顯川普第二任期淡化「印太架構」，轉向直接與中國接觸，採取交易式外交，重視短期的外交與經濟目標。

哈德遜研究所資深研究員森安健（Ken Moriyasu）6月中旬刊文指出，拿掉「印太」不代表美國對中競爭降溫，反而讓五角大廈的中國戰略更清楚。

森安健解讀，這項改名向盟友傳達的訊息是：在美中可能衝突的情境中，美國將把重點放在台灣海峽，主要從日本與菲律賓行動；相較之下，印度洋並非處理中國問題的核心。

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