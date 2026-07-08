快訊

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

MLB／大谷翔平首打席開轟連兩天炸裂 生涯300轟達成

汪小菲出手了！除下令馬筱梅「封口」 連與大S兒女互動都受限

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲電信公司系統故障 行動網路斷訊火車停駛

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導

澳洲電信公司（Telstra Corp.）今天發生系統故障，導致火車停駛、計程車支付系統停擺。政府表示，事件造成「大量行動通話與連線」中斷。

路透社報導，澳洲第二大城墨爾本（Melbourne）連結周邊城鎮的火車已經暫停。火車營運單位建議乘客，如非必要，盡量延後行程。

澳洲媒體報導，有部分乘客無法支付計程車車資，而司機也因為平台當機而損失工作收入。

緊急事務管理部長麥貝恩（Kristy McBain）在聲明中表示：「我們了解到電信公司正努力解決問題，相關單位也在協助受影響的乘客。」

Telstra指出，目前正在調查故障問題。電信公司也呼籲用戶「可嘗試重新撥打，或許有機會接通」。該公司尚未說明這次故障原因，或服務何時能恢復。

澳洲 火車 墨爾本

延伸閱讀

台鐵網站、訂票App大停擺 通勤族氣跳腳 官網公告：系統維護

台鐵票務系統今晨大停擺原因找到了 機房冷水主機釀禍已恢復正常

澳洲大堡礁免列瀕危世遺 仍難擺脫珊瑚白化

澳洲海灘驚現神祕太空垃圾！官方緊急封鎖、居民連忙撤離

相關新聞

南非反移民驅逐潮：排外暴力蔓延，無證移民成國家危機代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

轉角月影花怪談／愛情也難敵瘴癘之地？日治台灣的鼠疫問題

在日治台灣的治理當中，最重要的一環，想必就是傳染病的預防。日本帝國一入主台灣，在1895年的乙未戰役中，作為日軍最高統御者的北白川宮能久親王就因為瘧疾，最後病戰死於台灣。也因此在後續的治理中，疾病防治成了當時的重中之重，更引進了各種現代化的衛生與防疫設施。而在過去，竟然也有與疫病相關的怪談，是1911年5月25日刊載於《台灣日日新報》的〈百斯篤怪談〉（百斯篤と怪談）。

4米巨鱷殺人！美國31歲女被巨鱷咬斷雙臂 逃離鱷口終傷重不治

美國佛羅里達州31歲女子布里塔妮在州立森林戲水時遭4米巨型短吻鱷攻擊，雙臂被咬斷後不治。警方已捕獲兩條涉案鱷魚，等待DNA比對確認。受害者生前叮囑男友照顧其德國牧羊犬霍基。

三星財報優於預期竟引爆賣壓 恐威脅台積電下周「法說會行情」

三星電子上季獲利飆增，卻因未令市場驚豔，反而引爆全球人工智慧（AI）與晶片類股賣壓，分析師指出，這顯示台積電和艾司摩爾（ASML）下周公布財報時，股價上漲的門檻提高了。

住宅區變AI基地？日本數據中心擴張引爆民眾反彈

日本積極發展人工智慧（AI）與雲端產業之際，數據中心快速擴張，正與地方社區產生衝突。這類設施消耗大量電力與水資源，也改變都市與郊區的土地利用，引發居民疑慮與抗議。

祖克柏AI大改造後首款圖像模型Muse Spark Image上線 追趕OpenAI

Meta 推出創辦人祖克柏大幅改造 AI 布局後的首款圖像生成模型，力圖追上 OpenAI 和 Google 等對手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。