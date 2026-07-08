澳洲電信公司系統故障 行動網路斷訊火車停駛

澳洲電信公司（Telstra Corp.）今天發生系統故障，導致火車停駛、計程車支付系統停擺。政府表示，事件造成「大量行動通話與連線」中斷。

路透社報導，澳洲第二大城墨爾本（Melbourne）連結周邊城鎮的火車已經暫停。火車營運單位建議乘客，如非必要，盡量延後行程。

澳洲媒體報導，有部分乘客無法支付計程車車資，而司機也因為平台當機而損失工作收入。

緊急事務管理部長麥貝恩（Kristy McBain）在聲明中表示：「我們了解到電信公司正努力解決問題，相關單位也在協助受影響的乘客。」

Telstra指出，目前正在調查故障問題。電信公司也呼籲用戶「可嘗試重新撥打，或許有機會接通」。該公司尚未說明這次故障原因，或服務何時能恢復。