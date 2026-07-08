聽新聞
0:00 / 0:00
澳洲電信公司系統故障 行動網路斷訊火車停駛
澳洲電信公司（Telstra Corp.）今天發生系統故障，導致火車停駛、計程車支付系統停擺。政府表示，事件造成「大量行動通話與連線」中斷。
路透社報導，澳洲第二大城墨爾本（Melbourne）連結周邊城鎮的火車已經暫停。火車營運單位建議乘客，如非必要，盡量延後行程。
澳洲媒體報導，有部分乘客無法支付計程車車資，而司機也因為平台當機而損失工作收入。
緊急事務管理部長麥貝恩（Kristy McBain）在聲明中表示：「我們了解到電信公司正努力解決問題，相關單位也在協助受影響的乘客。」
Telstra指出，目前正在調查故障問題。電信公司也呼籲用戶「可嘗試重新撥打，或許有機會接通」。該公司尚未說明這次故障原因，或服務何時能恢復。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。