美期刊公布台灣人對美中日好感度民調！專家示警1隱憂

美國期刊「外交政策」（Foreign Policy）7日刊文指出，台灣民眾普遍對日本抱持正面看法，且好感跨越政黨界線；多數受訪者相信，一旦中國對台動武，日本將出手援助。不過，文章示警，台灣民眾對日本的好感，未來可能高於日本政府對賴清德政府的信任，形成民間期待與高層政治現實之間的落差；這種落差可能產生重要影響，尤其許多台灣選民將日本視為台海衝突爆發時的重要援助者，甚至是攸關安全的救命索。

該文由政大助理教授、政治學者南樂（Lev Nachman）與中研院助理研究員顏維婷（Wei-Ting Yen）共同撰寫。兩人指出，台灣選民如何看待日本，以及是否相信中國大陸對台動武時日本會出手援助，過去鮮少受到研究。為此，他們今年4月對1195名台灣選民進行調查，了解受訪者對日本、高市早苗及日本對台軍事承諾的看法。

調查顯示，多數台灣選民對日本抱持正面看法，整體好感度甚至高於對美國。54.7%受訪者對日本抱持正面看法，明顯高於對美國的32.4%；相較之下，對中國持正面態度者僅10.8%；且這種態度跨越政黨界線。

民進黨支持者最為友日；約半數無黨派選民及逾40%民眾黨支持者也對日本有好感，其餘多持中立態度。國民黨支持者中，33.9%對日本抱持正面看法，21.4%持負面看法。該文指，這點令人意外，顯示即使在國民黨內，反日情緒也不算特別強烈。

根據民調，日本首相高市早苗獲得的評價與日本整體形象相近。雖然國民黨支持者對她的正面評價較低、負面評價較高，但多數仍持中立態度。這項發現頗為新穎，且稍微反直覺，說明高市對援助台灣所釋出的正面訊息，可能不只受到民進黨選民歡迎；至少民調未顯示特定群體有強烈反日情緒。

民調進一步詢問不同政黨支持者是否相信，一旦台海爆發軍事衝突，日本會出手援助台灣。民進黨支持者多數抱持信心；相較之下，逾半數國民黨支持者認為日本不會介入。雖然對日本的好感與是否相信日本會援台是兩回事，但即使在無黨派、國民黨與民眾黨支持者中，仍有一定比例期待日本在台海衝突時介入，只是各群體內部看法相當分歧。

此外，民調顯示，對高市的好感明顯影響台灣選民對日本援台承諾的信心。對高市持正面看法者中，64%認為日本可能援台；持負面看法者中，僅20%有相同預期。

調查顯示，愈相信美國會援台的受訪者，愈相信日本會出手，反映台灣民眾將美日援台承諾視為相互連結，也對美日安全同盟抱有一定信心。這也顯示，許多台灣人認為台海衝突不只是兩岸問題，而可能演變為美日共同介入的區域衝突。

整體受訪者傾向相信日本會在台海衝突時援台，但不同政黨支持者看法分歧明顯，這反映中國對台動武後局勢將如何發展，仍沒有明確答案。

該文提到，不過，台日關係近期也出現波折。行政院長卓榮泰4月以私人身分赴日觀看台灣隊比賽，原定低調進行，卻因宣傳操作引發爭議，令日本感到「遭到背叛」，可能使日台關係倒退一步。儘管台日高層互動可能隨兩國政府作法起伏，民間關係仍跨越黨派，維持穩固，這點在當前的台灣政治氛圍下相當少見。