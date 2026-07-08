快訊

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

MLB／大谷翔平首打席開轟連兩天炸裂 生涯300轟達成

汪小菲出手了！除下令馬筱梅「封口」 連與大S兒女互動都受限

聽新聞
0:00 / 0:00

美期刊公布台灣人對美中日好感度民調！專家示警1隱憂

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普去年10月底訪問日本，當時在羽田機場可見日美國旗飄揚。路透
美國總統川普去年10月底訪問日本，當時在羽田機場可見日美國旗飄揚。路透

美國期刊「外交政策」（Foreign Policy）7日刊文指出，台灣民眾普遍對日本抱持正面看法，且好感跨越政黨界線；多數受訪者相信，一旦中國對台動武，日本將出手援助。不過，文章示警，台灣民眾對日本的好感，未來可能高於日本政府對賴清德政府的信任，形成民間期待與高層政治現實之間的落差；這種落差可能產生重要影響，尤其許多台灣選民將日本視為台海衝突爆發時的重要援助者，甚至是攸關安全的救命索。

該文由政大助理教授、政治學者南樂（Lev Nachman）與中研院助理研究員顏維婷（Wei-Ting Yen）共同撰寫。兩人指出，台灣選民如何看待日本，以及是否相信中國大陸對台動武時日本會出手援助，過去鮮少受到研究。為此，他們今年4月對1195名台灣選民進行調查，了解受訪者對日本、高市早苗及日本對台軍事承諾的看法。

調查顯示，多數台灣選民對日本抱持正面看法，整體好感度甚至高於對美國。54.7%受訪者對日本抱持正面看法，明顯高於對美國的32.4%；相較之下，對中國持正面態度者僅10.8%；且這種態度跨越政黨界線。

民進黨支持者最為友日；約半數無黨派選民及逾40%民眾黨支持者也對日本有好感，其餘多持中立態度。國民黨支持者中，33.9%對日本抱持正面看法，21.4%持負面看法。該文指，這點令人意外，顯示即使在國民黨內，反日情緒也不算特別強烈。

根據民調，日本首相高市早苗獲得的評價與日本整體形象相近。雖然國民黨支持者對她的正面評價較低、負面評價較高，但多數仍持中立態度。這項發現頗為新穎，且稍微反直覺，說明高市對援助台灣所釋出的正面訊息，可能不只受到民進黨選民歡迎；至少民調未顯示特定群體有強烈反日情緒。

民調進一步詢問不同政黨支持者是否相信，一旦台海爆發軍事衝突，日本會出手援助台灣。民進黨支持者多數抱持信心；相較之下，逾半數國民黨支持者認為日本不會介入。雖然對日本的好感與是否相信日本會援台是兩回事，但即使在無黨派、國民黨與民眾黨支持者中，仍有一定比例期待日本在台海衝突時介入，只是各群體內部看法相當分歧。

此外，民調顯示，對高市的好感明顯影響台灣選民對日本援台承諾的信心。對高市持正面看法者中，64%認為日本可能援台；持負面看法者中，僅20%有相同預期。

調查顯示，愈相信美國會援台的受訪者，愈相信日本會出手，反映台灣民眾將美日援台承諾視為相互連結，也對美日安全同盟抱有一定信心。這也顯示，許多台灣人認為台海衝突不只是兩岸問題，而可能演變為美日共同介入的區域衝突。

整體受訪者傾向相信日本會在台海衝突時援台，但不同政黨支持者看法分歧明顯，這反映中國對台動武後局勢將如何發展，仍沒有明確答案。

該文提到，不過，台日關係近期也出現波折。行政院長卓榮泰4月以私人身分赴日觀看台灣隊比賽，原定低調進行，卻因宣傳操作引發爭議，令日本感到「遭到背叛」，可能使日台關係倒退一步。儘管台日高層互動可能隨兩國政府作法起伏，民間關係仍跨越黨派，維持穩固，這點在當前的台灣政治氛圍下相當少見。

台灣人 台海 日本 台灣

延伸閱讀

川習會後首位訪台美國會議員 譚美：台灣安全攸關全世界安全

朝鮮半島變局／南韓遊走美中 反中民意考驗執政

陸核潛射洲際飛彈...翁履中：未必讓美軍退卻目的讓台灣人懷疑自己

避險基金看空日圓部位增至2007年來最高 美日利差和高市財政政策壓頂

相關新聞

南非反移民驅逐潮：排外暴力蔓延，無證移民成國家危機代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

轉角月影花怪談／愛情也難敵瘴癘之地？日治台灣的鼠疫問題

在日治台灣的治理當中，最重要的一環，想必就是傳染病的預防。日本帝國一入主台灣，在1895年的乙未戰役中，作為日軍最高統御者的北白川宮能久親王就因為瘧疾，最後病戰死於台灣。也因此在後續的治理中，疾病防治成了當時的重中之重，更引進了各種現代化的衛生與防疫設施。而在過去，竟然也有與疫病相關的怪談，是1911年5月25日刊載於《台灣日日新報》的〈百斯篤怪談〉（百斯篤と怪談）。

4米巨鱷殺人！美國31歲女被巨鱷咬斷雙臂 逃離鱷口終傷重不治

美國佛羅里達州31歲女子布里塔妮在州立森林戲水時遭4米巨型短吻鱷攻擊，雙臂被咬斷後不治。警方已捕獲兩條涉案鱷魚，等待DNA比對確認。受害者生前叮囑男友照顧其德國牧羊犬霍基。

三星財報優於預期竟引爆賣壓 恐威脅台積電下周「法說會行情」

三星電子上季獲利飆增，卻因未令市場驚豔，反而引爆全球人工智慧（AI）與晶片類股賣壓，分析師指出，這顯示台積電和艾司摩爾（ASML）下周公布財報時，股價上漲的門檻提高了。

住宅區變AI基地？日本數據中心擴張引爆民眾反彈

日本積極發展人工智慧（AI）與雲端產業之際，數據中心快速擴張，正與地方社區產生衝突。這類設施消耗大量電力與水資源，也改變都市與郊區的土地利用，引發居民疑慮與抗議。

祖克柏AI大改造後首款圖像模型Muse Spark Image上線 追趕OpenAI

Meta 推出創辦人祖克柏大幅改造 AI 布局後的首款圖像生成模型，力圖追上 OpenAI 和 Google 等對手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。