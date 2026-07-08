歐洲熱浪肆虐 挪威飄7月雪

在日治台灣的治理當中，最重要的一環，想必就是傳染病的預防。日本帝國一入主台灣，在1895年的乙未戰役中，作為日軍最高統御者的北白川宮能久親王就因為瘧疾，最後病戰死於台灣。也因此在後續的治理中，疾病防治成了當時的重中之重，更引進了各種現代化的衛生與防疫設施。而在過去，竟然也有與疫病相關的怪談，是1911年5月25日刊載於《台灣日日新報》的〈百斯篤怪談〉（百斯篤と怪談）。

2026-07-08 09:26