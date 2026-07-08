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歐洲熱浪肆虐 挪威飄7月雪
歐洲熱浪連續奪命，挪威中部山區一處度假村昨日清晨卻飄起7月白雪。
挪威廣播公司（NRK）報導，降雪地點哈菲爾（Hafjell）度假區位於挪威中部，海拔約970公尺。民眾聽說熱浪要來，打開窗卻看到皚皚白雪。
一家飯店在網路上分享降雪影片，並寫道：「挪威在世界盃接連送出驚喜，我們也送上7月白雪。」飯店接待員滕內森（Tobias Tønnessen）說，多數住客把這場雪當作特別體驗。
氣象專家措普里迪斯（Leonidas Tsopouridis）表示，形成積雪的低壓系統從格陵蘭與冰島之間南下，越過挪威海後抵達中部內陸山區。週三仍偏冷，最低溫恐近0度。
從首都郊區貝呂姆（Bærum）帶家人上山的奧德加爾（Lars Ivar Ødegaard）接受NRK訪問表示，原本打算騎腳踏車度假，沒想到遇上積雪。現在計畫泡湯，只能改為在室內看書，他笑著說：「也許除了吃片披薩，也沒什麼其他好做了。」
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