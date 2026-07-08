歐洲預報中心：今年聖嬰30年最強 洪水乾旱野火威脅

頂尖氣象專家今天表示，目前出現的聖嬰現象，整體強度可能打破以往紀錄，受影響地區將面臨乾旱、洪水等極端氣候風險。

法新社報導，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）聖嬰現象專家史托克代爾（Tim Stockdale）表示，追蹤聖嬰現象30多年來，今年的聖嬰不同以往，預報模型甚至指向「極端」等級。

他在媒體簡報會中表示：「我們從未看過，所有預報模型竟如此一致地預測這麼強的聖嬰現象，這是真的。」

史托克代爾指出：「我預計它將創下新紀錄，雖不能完全保證...但如果不創刷新紀錄才令人意外。」

通常聖嬰現象在11月至翌年2月間達到高峰，而由此導致的氣溫飆升通常出現得稍晚。

在人為氣候變遷加劇下，上一次聖嬰現象已經讓2023年成為有紀錄以來第二高熱的年度，而在2024年寫下史上新高。

美國氣象機構上月宣布聖嬰現象已經形成，且將可能增強至歷史性強度。

世界氣象組織（WMO）上週則表示，聖嬰現象將於7月至9月迅速發展成強勢事件。

聯合國糧食援助機構上月呼籲，籌措資金以加強措施，因應聖嬰帶來的災害。

在亞洲地區，聖嬰年會異常乾燥，甚至帶來乾旱災情。聖嬰抑制南亞的季風，導致印度和鄰近地區缺乏重要雨水，影響數億人口。

在澳洲，聖嬰導致乾旱、熱浪及野火的機率提高，澳洲大陸出現異常的溫暖乾燥。

在非洲之角的部分地區，常因聖嬰現象而降雨增多。但南部、西部、中部及東部非洲大片地區，通常會出現比平均更為乾燥的情況。

南美洲西部一些地區，包括秘魯和厄瓜多沿海，在強烈聖嬰現象期間常會出現超過平均的降雨，導致洪災及土石流風險升高。

相較之下，聖嬰天氣型態讓巴西北部出現較乾燥情況，亞馬遜（Amazon）發生野火風險增高。