美國境內唯一北約聯合作戰司令部 首次由英國領導

歐洲國家在北大西洋公約組織（NATO）扮演日益吃重角色。今年9月起，位於美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的北約聯合作戰司令部（JFC Norfolk）將首度由英國將領、陸軍上將裴利（Nick Perry）領導。

北約歐洲盟軍最高司令（SACEUR）、美國空軍上將格林克維奇（Alexus G. Grynkewich）今天指出，由英國將領自美國將領手中接棒、擔任JFC Norfolk司令，這不過是歐洲盟友在北約體系承擔更重大領導角色的眾多例證之一，而這樣的發展將讓北約內部關係更公平。

現任JFC Norfolk司令是美國海軍中將道格裴利（Doug Perry）。

北約諾福克聯合作戰司令部（JFC Norfolk）位於全球規模最大的海軍基地，指揮北約盟軍在北大西洋、英國、北歐，以及含北極圈在內高北方區域（HighNorth）的跨軍種行動，是北約最重要司令部之一，同時是北約盟軍的北美洲總部，作戰領域涵蓋陸、海、空、太空和網路。

北約目前有3個聯合作戰司令部，分別位於諾福克、荷蘭布倫蘇姆（Brunssum）、義大利那不勒斯（Naples）。JFC Norfolk是唯一位於美國的北約聯合作戰司令部。

以地理區塊劃分，布倫蘇姆司令部主要負責北約東翼和歐洲中部，那不勒斯司令部則是北約南翼、地中海及周邊水域。這3個聯合作戰司令部皆為跨軍種。

在美國敦促下，歐洲成員國在北約指揮體系將承擔日益吃重的任務。其中，北約盟軍北美洲總部首度由英國領導，具指標意義，也透露英國在北約的影響力將進一步強化。

英國國防部今天表示，未來北約所有3個聯合作戰司令部皆將由歐洲成員國將領領導，而美國擬領導北約盟軍的個別軍種司令部，包括總部位於德國蘭斯坦（Ramstein）空軍基地的空軍暨太空軍司令部（AIRCOM）、位於土耳其伊茲米爾（Izmir）的陸軍司令部（LANDCOM），以及英國諾斯伍德（Northwood）海軍司令部（MARCOM）。

裴利從軍超過30年，2024年11月接任英國聯合作戰司令（CJO）。格林克維奇提到，身為CJO，裴利曾指揮管控英國所有海外軍事行動，因此有機會與多國建立強健關係，這一點有助北約。