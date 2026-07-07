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百年戲台華麗亮相 台灣布袋戲文化月早稻田開幕

中央社／ 東京7日專電

文化部駐日台灣文化中心首次攜手日本早稻田大學及坪內博士紀念演劇博物館，共同舉辦「台灣布袋戲文化月」，1934年由早稻田大學台灣校友會捐贈的「樂花園彩樓」，歷經修復後首度配合公開亮相。

開幕式今晚於早稻田大學小野紀念講堂舉行，台灣文化中心主任曾鈐龍、早大演劇博物館館長兒玉龍一出席致詞，亦宛然掌中劇團帶來操偶演示，為系列活動揭開序幕。

本次文化月源於2024年亦宛然掌中劇團赴日演出。當時劇團在早稻田大學演出期間，特別希望參觀演劇博物館收藏的「樂花園彩樓」，卻因收藏於庫房中未能公開展示。此後，在台灣文化中心、早稻田大學演劇博物館及亦宛然掌中劇團共同努力下，促成本次展覽與文化月活動。

與早稻田大學演劇博物館合作推出的「台灣布袋戲展」，也是該館2028年開館100週年紀念事業系列展覽之一。演劇博物館為日本首座戲劇專門博物館，館藏涵蓋世界各地戲劇文物，在戲劇研究、典藏與展示方面享有重要地位。

本次展出的重點文物包括1934年由早稻田大學台灣校友會捐贈的「樂花園彩樓」、戲偶及樂器等。「樂花園彩樓」融合傳統戲台與西洋建築元素，被視為現存最古老的台灣布袋戲戲台之一。

該戲台與台灣布袋戲巨匠李天祿淵源深厚。「樂花園」是李天祿早年活躍的布袋戲班，李天祿後來與團長陳阿來的女兒陳茶結婚，接手樂花園，之後解散樂花園，自立「亦宛然」。

曾鈐龍致詞時表示，布袋戲是台灣最具代表性的傳統表演藝術之一，承載世代相傳的文化記憶，也持續隨時代演進展現創新活力。這次很榮幸與早稻田大學及演劇博物館合作，透過展覽、講座、電影放映與現場演出，讓更多日本民眾深入認識台灣布袋戲文化，並進一步深化台日文化交流與友誼。

兒玉龍一致詞表示，館方此次將長年收藏於庫房中的彩樓重新取出展示，並進行修復。修復後的戲樓在展場燈光下重現華麗樣貌，不僅讓亦宛然劇團得以親見與祖輩相關的重要文物，也象徵台日戲劇文化交流的新篇章。

除了演劇博物館展覽外，早稻田藝廊推出「台灣布袋戲與李天祿布袋戲文物館典藏展」，以亦宛然掌中劇團及李天祿布袋戲文物館館藏為核心，介紹台灣布袋戲的歷史發展、藝術特色與傳承脈絡。

展品涵蓋不同時期與題材的布袋戲偶，包括反映台灣近代歷史的作品，以及日本觀眾熟悉的「三國志」、「西遊記」人物，由亦宛然藝師李傳燦製作的戲服與帽盔，也展現台灣傳統布袋戲細膩雅緻的工藝特色。

文化月期間也安排台灣布袋戲專題講座、紀錄片「戲夢繼承」放映，以及亦宛然掌中劇團演出「巧遇姻緣」、「華容道」兩齣經典劇目。台灣文化中心表示，希望透過展覽、影像與演出相互結合，讓日本觀眾從百年前流傳至今的戲台，到當代布袋戲藝術的創新發展，感受台灣布袋戲跨越世代的生命力。

文化部 日本

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