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韓國打擊網路假訊息新法上路 反對者憂箝制言論自由

中央社／ 首爾7日綜合外電報導

韓國為打擊網路假訊息而修訂的新法律今天起生效，累犯者將面臨加重處罰，不過也有人擔憂這恐抑制言論自由。

法新社報導，隨著韓國社會日益擔憂網路假訊息，新法要求主要網路平台建立新應對機制。

不過，反對黨政治人物、公民團體與媒體專家警告，這項法律恐抑制言論自由，並為有政府影響力介入的審查打開大門。

韓國先前是依據一般誹謗法律與民事損害賠償處理假訊息，並未針對所謂「假新聞」建立明確法律框架。

隨著修訂「資訊通信網法」，韓國加入全球多國行列，試圖應對網路上的大量假訊息，這些虛假內容恐在現實生活中造成嚴重後果。

根據新法，蓄意散播非法虛假或受操縱資訊的網路使用者，最高可判賠實際損害金額的5倍。

若散布內容經法院認定為非法，累犯者將面臨最高10億韓元（約新台幣2100萬元）罰款。

韓國業者Naver、Kakao及美國科技巨擘谷歌（Google）和Meta等平台必須建立供用戶檢舉虛假或受操縱資訊的機制，並每6個月公布透明度報告，說明受理的投訴與處理情形。

然而反對者警告，新法並未明確定義何謂虛假或受操縱資訊，實施初期恐導致執法範圍過於廣泛，帶來不確定性。

韓國記者協會（JAK）也呼籲建立保障機制，確保符合公共利益的報導與新聞採集不受壓制。

網路 韓國

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