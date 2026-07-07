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西南太平洋海平面上升又升溫 聯合國示警風險日增
總部位於瑞士日內瓦（Geneva）的聯合國世界氣象組織（WMO）今天示警，海平面上升、海洋升溫及海洋熱浪為西南太平洋地區帶來的風險「日益加劇」。
法新社報導，WMO在「2025年西南太平洋氣候狀況」（State of the Climate in the Southwest Pacific 2025）報告中指出，1999年至2025年間，該地區的海平面以每年平均3.7公釐的速度上升，威脅脆弱的沿海社區和低窪島國。
報告也寫道，2025年僅次於2024年，是西南太平洋地區有紀錄以來，溫度第2高的一年，且「極端天氣造成大規模混亂、經濟損失及人員傷亡」。
WMO指出，2025年的海洋熱浪覆蓋範圍是迄今為止，未發生聖嬰現象（El Nino）的年份中最廣泛的一次。由於專家預警2026年可能發生強烈的聖嬰現象，因此2025年的高溫也是令人擔憂的徵兆。
WMO所發布的區域報告，旨在提供科學支援，以利制定決策及降低災害風險。
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