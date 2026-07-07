快訊

中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

巴威大到閃不掉！盧廣仲緊急出手 10日演唱會改期、開放退票

巴威颱風攪局！小巨蛋韓流拼盤演唱會喊卡 周末活動接連取消

聽新聞
0:00 / 0:00

法國抗熱浪種10億棵樹 專家憂缺水與高低溫挑戰

中央社／ 巴黎7日專電

法國政府為抵抗熱浪，提出2032年前種植10億棵樹的目標，引發政治人物、生態學者、環境研究機構的批評與提醒。尤其被視為解藥的「樹」，其實在熱浪期間也面臨缺水考驗。尋找能抗熱又耐寒的樹種，讓科學家們大傷腦筋。

世界報（Le Monde）報導，法國自6日起迎來今年第3波熱浪，預計持續12天，將再次對生態系統與基礎結構造成威脅。

在劇烈氣候變遷下，為保障法國森林仍能提供氣候調節、生態資源、經濟發展等社會價值，法國政府將「2032年前種植10億棵樹」列為優先政策。政府官網公布，2026年底前的階段目標為種下4.67億棵樹，已利用公共資金完成1.26億棵樹。

除種樹外，政策還包含更新10%的森林，涵蓋重建受熱浪、乾旱、蟲害或野火影響而嚴重枯萎的受災森林，調整未來可能無法適應氣候的林相樹種，並提升可固碳、可生產木材的樹種。目前政府透過「法國2030」投資計畫與財務機制，協助私有及公營林地所有者更新森林。

迴聲報（Les Echos）報導，南法城市土魯斯（Toulouse）為減緩城市熱島效應，已於2020年至2026年初期間種植11萬棵樹，引發該市環保黨市議員卡巴尼斯（Hélène Cabanes）批評。她提醒：「不能讓植樹數量成為宣傳口號，因為需要足夠的土地才能讓樹木茁壯成長。」

多年協助地方政府植樹的公共研究機構Cerema、城市自然小組負責人阿莫西（Joël Amossé）接受巴黎人報（Le Parisien）採訪時表示，「一般來說，樹根所需的空間，大約等同於樹冠的面積」，但都市地下空間往往佈滿管線，要尋找適合植樹的地方仍是一項挑戰。

政府生物多樣性專案負責人余亞（Gabrielle Huart）則向巴黎人報表示，「綠化政策需要幫樹木建立蓄水系統」，例如清除柏油路面，加強透水化措施，讓雨水滲入土壤，而非流入下水道。

法國國家自然史博物館生態學教授馬雄（NathalieMachon）也向巴黎人報提醒：「一棵橡樹為保持樹溫，每天需要消耗多達1000升的水，但前提是它必須先能吸收到這麼多水。」

馬雄強調，「未來植樹必須選擇耐熱、且樹根能深入地下尋找水源的樹種」，因為熱浪期間，許多樹木已因缺水出現曬傷、樹葉掉落、樹皮剝離等現象。過去常見的植樹種類，可能已無法適應未來的氣候變遷，例如山毛櫸就可能在數十年後從巴黎郊區消失。

因此，選擇樹種成為城市綠化的主要難關。巴黎市政府負責公共綠化的執行官員向巴黎人報表示，未來巴黎可能引進更耐熱的地中海樹種，如櫟樹、榆樹或椴樹，「但這些樹種未必能抵禦冬天的霜凍」。

2018年至2024年間，巴黎市政府曾針對9種樹種展開研究，結果顯示，「集結群樹所形成的『樹蔭』，才是帶來局部降溫的關鍵」。目前科學家的策略，是盡可能增加樹種的多樣性，確保至少每5棵樹中有1棵能存活下來。

熱浪 法國 氣候變遷

延伸閱讀

【自然書寫】洪信介／那橘紅色苔林深處，魂怎麼也喚不回（下）

野火延燒南歐 民眾被迫撤離、環法賽罕見禁止觀賽

極端高溫影響植物生存 中央大學團隊破解植物耐熱關鍵機制

影／橋頭糖廠森林開發案惹議！環團籲重啟環評 彭啓明：依法審查

相關新聞

南非反移民驅逐潮：排外暴力蔓延，無證移民成國家危機代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

美泛舟女將挑戰極限 獨自划艇43天抵夏威夷刷新世界紀錄

美國2,400英哩（約3,862公里）的太平洋中航線迎來了歷史新紀錄。來自美國大峽谷的專業河川急流泛舟導遊凱爾西·芬德勒，於5月21日駕駛其21英尺（約6.4公尺）長的划艇自加州蒙特雷出發，歷經43天17小時55分鐘的隻身奮戰，於7月3日成功駛入夏威夷檀香山港口，一舉成為首位、也是有史以來速度最快單人划艇橫渡此海域的美國女性。

美參議員後選人爆性醜聞！昔日女友控爛醉闖空門 硬上留針「刺進肉」

代表美國民主黨角逐緬因州聯邦參議員的候選人格雷厄姆·普拉特納（Graham Platner），近日遭前女友珍妮·拉西科特（Jenny Racicot）指控於2021年底性侵她。

美保守派領袖查理·柯克遇刺案首度開庭 遺孀淚灑現場

美國知名保守派青年組織「美國轉折點」共同創辦人、31歲的查理·柯克（Charlie Kirk）於2025年9月在猶他谷大學演講時遭狙擊身亡。本周一，該案於猶他州第四地區法院展開為期五天的初審聽證會，這也是柯克的遺孀艾莉卡（Erika Kirk）與其父母首度在法庭上直面23歲的凶嫌泰勒·詹姆斯·羅賓遜（Tyler James Robinson）。

超級颱風巴威襲關島！無數屋頂被掀走、電線桿倒塌 萬人停水停電沒網路可用

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）後，今天當地有數萬人...

飛機座位最舒適不是第一排 空服員曝首選：全機最穩又有隱私

飛機座位的舒適度在旅程體驗中占很大一部分，有些人喜歡靠窗欣賞風景，有些人喜歡走道方便活動。空服員現身說法，透露他們心中最高分的座位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。