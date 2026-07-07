法國抗熱浪種10億棵樹 專家憂缺水與高低溫挑戰

法國政府為抵抗熱浪，提出2032年前種植10億棵樹的目標，引發政治人物、生態學者、環境研究機構的批評與提醒。尤其被視為解藥的「樹」，其實在熱浪期間也面臨缺水考驗。尋找能抗熱又耐寒的樹種，讓科學家們大傷腦筋。

世界報（Le Monde）報導，法國自6日起迎來今年第3波熱浪，預計持續12天，將再次對生態系統與基礎結構造成威脅。

在劇烈氣候變遷下，為保障法國森林仍能提供氣候調節、生態資源、經濟發展等社會價值，法國政府將「2032年前種植10億棵樹」列為優先政策。政府官網公布，2026年底前的階段目標為種下4.67億棵樹，已利用公共資金完成1.26億棵樹。

除種樹外，政策還包含更新10%的森林，涵蓋重建受熱浪、乾旱、蟲害或野火影響而嚴重枯萎的受災森林，調整未來可能無法適應氣候的林相樹種，並提升可固碳、可生產木材的樹種。目前政府透過「法國2030」投資計畫與財務機制，協助私有及公營林地所有者更新森林。

迴聲報（Les Echos）報導，南法城市土魯斯（Toulouse）為減緩城市熱島效應，已於2020年至2026年初期間種植11萬棵樹，引發該市環保黨市議員卡巴尼斯（Hélène Cabanes）批評。她提醒：「不能讓植樹數量成為宣傳口號，因為需要足夠的土地才能讓樹木茁壯成長。」

多年協助地方政府植樹的公共研究機構Cerema、城市自然小組負責人阿莫西（Joël Amossé）接受巴黎人報（Le Parisien）採訪時表示，「一般來說，樹根所需的空間，大約等同於樹冠的面積」，但都市地下空間往往佈滿管線，要尋找適合植樹的地方仍是一項挑戰。

政府生物多樣性專案負責人余亞（Gabrielle Huart）則向巴黎人報表示，「綠化政策需要幫樹木建立蓄水系統」，例如清除柏油路面，加強透水化措施，讓雨水滲入土壤，而非流入下水道。

法國國家自然史博物館生態學教授馬雄（NathalieMachon）也向巴黎人報提醒：「一棵橡樹為保持樹溫，每天需要消耗多達1000升的水，但前提是它必須先能吸收到這麼多水。」

馬雄強調，「未來植樹必須選擇耐熱、且樹根能深入地下尋找水源的樹種」，因為熱浪期間，許多樹木已因缺水出現曬傷、樹葉掉落、樹皮剝離等現象。過去常見的植樹種類，可能已無法適應未來的氣候變遷，例如山毛櫸就可能在數十年後從巴黎郊區消失。

因此，選擇樹種成為城市綠化的主要難關。巴黎市政府負責公共綠化的執行官員向巴黎人報表示，未來巴黎可能引進更耐熱的地中海樹種，如櫟樹、榆樹或椴樹，「但這些樹種未必能抵禦冬天的霜凍」。

2018年至2024年間，巴黎市政府曾針對9種樹種展開研究，結果顯示，「集結群樹所形成的『樹蔭』，才是帶來局部降溫的關鍵」。目前科學家的策略，是盡可能增加樹種的多樣性，確保至少每5棵樹中有1棵能存活下來。