歷史級「超級聖嬰」強勢來襲！ 氣象專家警告：恐引爆前所未有極端災難

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與聯合國世界氣象組織（WMO）近日正式宣布，新一輪「聖嬰現象」已在中太平洋與東太平洋赤道海域迅速發展，其海面溫度已突破高於平均值攝氏0.5度的門檻。

更令全球科學家震驚的是，多個最新電腦模型預測，本次事件極可能在年底發展為極罕見的「超級聖嬰」，其太平洋熱帶海溫可能攀升至高於平均值，成為自1950年有紀錄以來最強烈的聖嬰現象之一。

根據CNN和BBC報導，科學家指出，上一次如此嚴重的聖嬰現象發生於2015至2016年，而2024年也在聖嬰助長下成為史上最熱的一年。然而，這次「超級聖嬰」最大的隱憂在於它正處於全球暖化的時期。在溫室效應與聖嬰釋放海洋熱能的雙重夾擊下，氣象專家預估全球氣溫將再度暴增，2027年極可能再次刷新史上最熱年份紀錄，甚至輕易突破升溫攝氏1.5度的氣候防線。

「這不只是另一個氣象預報，而是致命的警報，」非政府組織非洲權力轉移（Power Shift Africa）主任阿多（Mohamed Adow）警告。超級聖嬰將劇烈扭轉全球降雨與氣溫型態，引發非洲東部、澳洲、印尼及南美北部的嚴重乾旱與野火，導致亞洲稻米等糧食減產並推升全球通膨；與此同時，美國南部、秘魯和中亞部分地區則面臨毀滅性洪災。聯合國目前已緊急動員各機構，呼籲各國政府對這場即將到來的全球性人道與經濟危機做好準備。