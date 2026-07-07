美泛舟女將挑戰極限 獨自划艇43天抵夏威夷刷新世界紀錄

美國2,400英哩（約3,862公里）的太平洋中航線迎來了歷史新紀錄。來自美國大峽谷的專業河川急流泛舟導遊凱爾西·芬德勒（Kelsey Pfendler），於5月21日駕駛其21英尺（約6.4公尺）長的划艇自加州蒙特雷出發，歷經43天17小時55分鐘的隻身奮戰，於7月3日成功駛入夏威夷檀香山港口，一舉成為首位、也是有史以來速度最快單人划艇橫渡此海域的美國女性。

根據CNN和ABC 7的報導，現年32歲的芬德勒自18歲起便擔任專業峽谷漂流嚮導，擁有豐富的水上經驗。本次挑戰中，她不僅大幅刷新過去女性保持的86天紀錄，更打破了男子組52天的最快歷史。她賽後接受訪問時坦言：「這一切非常不真實，最後階段因為幸運遇上順流，速度比預期更快。」這趟艱苦的旅程也充滿溫馨插曲，美國海岸防衛隊的船員曾在公海上與她交會，並高歌為她慶祝32歲生日。

芬德勒在社群媒體上實時分享海上的驚濤駭浪與孤寂生活，吸引數十萬人關注。她表示這趟旅程讓她深刻敬畏大自然的力量，也曾感到無比恐懼。她在接近目的地時感性對鏡頭說：「你現在可能覺得自己不夠強大去完成它，但你絕對足夠強大去開始它。」她期盼自己的壯舉能激勵更多女性挑戰極限，並期待未來能親眼見證下一位女性打破她的紀錄。