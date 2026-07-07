半年內3度全國大停電 古巴人民苦不堪言

古巴昨天發生全國大停電，這已經是今年來的第3次，今天逐漸復電中。由於遭遇美國燃料封鎖導致的能源崩潰，古巴民眾的絕望感與日俱增。

法新社報導，在美國總統川普（Donald Trump）1月切斷古巴的石油供應源後，本就面臨供電困難的古巴，進一步耗盡已日漸減少的發電廠燃料儲備。

古巴的國營聯合電力公司（UNE）昨天中午宣布，全島電力「全斷」，導致古巴960萬居民無電可用，但未說明停電原因。這也是古巴自2024年底以來的第8次停電。

該公司今晨表示，首都哈瓦那復電逾3成，包括對43家醫療中心和9處配水設施的供電。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）將停電直接歸咎於美國的能源制裁，稱美國正試圖透過封鎖燃料供應來引發社會動盪，國營聯合電力公司已動員起來，扭轉國家電力系統的崩潰局面。

此次大停電發生之際，古巴政府正為了節省燃料，對全國實施日益嚴苛的限電措施。哈瓦那部分地區連續停電超過30小時，部分鄉村地區甚至停電超過70小時。

51歲的社群媒體管理自由工作者方特（MeybollFont）說：「如此生活真是痛苦。」