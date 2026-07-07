美參議員後選人爆性醜聞！昔日女友控爛醉闖空門 硬上留針「刺進肉」

代表美國民主黨角逐緬因州聯邦參議員的候選人格雷厄姆·普拉特納（Graham Platner），近日遭前女友珍妮·拉西科特（Jenny Racicot）指控於2021年底性侵她。拉西科特受訪時表示，普拉特納當時在遭拒絕後仍爛醉闖入她未鎖的家中強行發生性行為，過程中甚至撞倒縫紉櫃，導致一枚針不慎刺進她的腿中。這起重大醜聞隨即引發政壇大地震。

根據CNN和BBC的報導，拉西科特強調自己身為民主黨支持者，並無政治動機，只是認為選民有權知道真相。對此，普拉特納的陣營發表聲明強烈否認，反指這是境外政治勢力在投票截止日前一周所主導的惡意抹黑。身為海軍陸戰隊退伍軍人的普拉特納，過去在黨內進步派支持下聲勢看好，但先前已接連爆出婚外情簡訊、過往網路檢討性侵受害者的言論，以及胸前擁有納粹「骷髏總隊」標誌刺青等一連串爭議，當時他曾以罹患未確診的創傷後壓力症候群（PTSD）且過度飲酒來為過去的荒唐行為辯護。

隨著性侵指控連環爆，民主黨高層已全面切割。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與多位重量級議員均公開譴責並要求普拉特納「立即退選」，民主黨參議員選舉委員會也威脅，若他不退出將切斷所有選戰資金。由於緬因州更換選票名單的法定截止日為7月13日，面對排山倒海的逼退壓力，普拉特納在社群媒體發表影片坦言正在「反思」未來的競選之路，為這場攸關民主黨能否奪回參議院主導權的關鍵選戰投下震撼彈。

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