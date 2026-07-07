誣指疫苗害死雙胞胎！美網紅涉悶死親骨肉 遭控一級謀殺

美國愛達荷州發生一起震驚社會的殺子案。現年23歲的安德里亞·蕭（Andrea Shaw）曾公開聲稱其18個月大的雙胞胎幼兒是在接種疫苗後不幸喪命，然而地方大陪審團於2026年6月29日正式對其起訴，指控她涉嫌於2025年5月蓄意悶死兩名幼兒，並以兩項「一級謀殺罪」將其起訴。

根據CNN和ABC10報導，案發於2025年5月，蕭的雙胞胎幼兒達拉斯（Dallas）與泰森（Tyson）被發現死於愛達荷州派耶特（Payette）的一處住宅床上。案發幾天後，蕭便現身由反疫苗組織「兒童健康防衛組織」（Children's Health Defense）製作的網路節目，聲稱孩子是在同時接種流感等常規疫苗後生病暴斃。該組織由現任美國衛生與公共服務部部長小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）創辦。蕭隨後更成為該組織控告美國兒科學會（AAP）的聯署原告，指控醫學界隱瞞疫苗危害。

然而，警方與醫療專家的調查戳破了這場謊言。起訴書指出，大陪審團在聽取包含三名警官及一名小兒科加護病房專家的證詞後，認定兩名幼童的真正死因為窒息，且蕭具備預謀作案的動機。

蕭已於近日遭警方逮捕並提審，目前關押於看守所，保釋金高達200萬美元（約新台幣6422萬元）。值得注意的是，蕭的辯護律師菲利切蒂（Joe Filicetti）透露，蕭剛於2026年6月25日透過剖腹產下另一名嬰兒，目前由其丈夫照顧。律師堅稱蕭否認所有指控，並重申其堅信孩子死於疫苗副作用。蕭將於7月14日再度出庭，若一級謀殺罪名成立，她將面臨終身監禁甚至死刑。