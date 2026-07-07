民主剛果伊波拉累計逾500死 致死率32%

根據世界衛生組織（WHO）今天發布的數據顯示，這波在民主剛果共和國爆發的伊波拉（Ebola）疫情，縣已有超過500人喪命。

法新社報導，世衛發布的更新統計顯示，5月中宣布爆發的這波伊波拉疫情，在非洲中部的民主剛果（DR Congo）境內已有1561個確診案例，包含506人確診病故。

世衛引述民主剛果衛生當局的數據指出，當地這波疫情的死亡率高達32%。目前已有254名患者康復，另有354例疑似感染病毒性出血熱（VHF）的病例正接受調查。

這波疫情是由伊波拉病毒屬裡相對罕見的本迪布焦病毒株（Bundibugyo）引發，蔓延至民主剛果北邊4個省份，但主要集中於伊圖里省（Ituri）。伊波拉病毒目前尚無有效的疫苗或療法。

鄰國烏干達也有20例確診案例，其中16人已康復，2人死亡，疫情相對穩定得多。

民主剛果7月2日展開2種針對本迪布焦病毒株潛在療法的試驗，評估單株抗體MBP134及抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）兩者個別或混合使用時的安全性與效用。