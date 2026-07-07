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美保守派領袖查理·柯克遇刺案首度開庭 遺孀淚灑現場

聯合新聞網／ 綜合報導
本周一，該案於猶他州第四地區法院展開為期五天的初審聽證會，這也是柯克的遺孀艾莉卡與其父母首度在法庭上直面23歲的凶嫌泰勒·詹姆斯·羅賓遜。美聯社
本周一，該案於猶他州第四地區法院展開為期五天的初審聽證會，這也是柯克的遺孀艾莉卡與其父母首度在法庭上直面23歲的凶嫌泰勒·詹姆斯·羅賓遜。美聯社

美國知名保守派青年組織「美國轉折點」共同創辦人、31歲的查理·柯克（Charlie Kirk）於2025年9月在猶他谷大學演講時遭狙擊身亡。本周一，該案於猶他州第四地區法院展開為期五天的初審聽證會，這也是柯克的遺孀艾莉卡（Erika Kirk）與其父母首度在法庭上直面23歲的凶嫌泰勒·詹姆斯·羅賓遜（Tyler James Robinson）。小唐納·川普（Donald Trump Jr.）夫婦也以家屬摯友身份出席旁聽。

根據CNNABC新聞報導，檢方在庭上出示了大量關鍵證據，並表明將對羅賓遜尋求死刑。根據起訴書與警方證詞，案發當日中午，柯克正於校園露天劇場進行「美國復興」巡迴演講，主題正巧涉及槍枝暴力。突然間，一聲從200英尺（約61公尺）外射出的步槍子彈擊中柯克左頸，現場隨即陷入極度恐慌。前校園警官巴格利（Christopher Bagley）證稱，他在案發後搜索了制高點露西中心（Losee Center）的礫石屋頂，發現了疑似狙擊手俯臥的痕跡與工具。隨後，警方在附近叢林中起獲一把裹著毛巾的毛瑟（Mauser）步槍，其扳機、彈殼上均驗出與羅賓遜吻合的DNA。

檢方更公開了羅賓遜極具針對性的犯罪動機與預謀證據。羅賓遜在行凶當天曾傳訊息給其同居室友，指示其查看鍵盤下方。室友隨後發現一張親筆字條，上面寫著：「我有機會做掉查理·柯克，而我準備動手了。」在後續的訊息中，羅賓遜不僅承認作案，更直言：「我受夠了他的仇恨，有些仇恨是無法透過談判解決的。」羅賓遜在逃亡期間，因父母從警方公布的嫌犯照片中認出其身影並勸其投案，最終於案發次日向警方自首。

面對敏感的案發關鍵影片與警官描述致命槍聲的證詞，柯克家人情緒激動並一度暫時離席。柯克家族在開庭前發表聲明表示，每一次的法庭審理都是對至親離世的痛苦提醒，這場悲劇已無可挽回地改變了家人與孩子們的生活。目前羅賓遜被控加重謀殺、嚴重身體傷害罪、妨礙司法及恐嚇證人等多項重罪，由於辯護律師對校方辨識嫌犯的程序及部分複雜DNA報告提出質疑，法官將在評估所有證據後，決定是否有足夠理由將本案交付正式審判。

槍擊

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