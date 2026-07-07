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超級颱風巴威襲關島！無數屋頂被掀走、電線桿倒塌 萬人停水停電沒網路可用

中央社／ 關島亞加那6日綜合外電報導
超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社
超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）後，今天當地有數萬人面臨停電，目前並未傳出人員傷亡。

法新社報導，受創最嚴重的是小島羅塔島（Rota）。巴威昨天凌晨侵襲當地，最大風速達每小時290公里，造成樹木與電線桿倒塌，以及供水系統中斷。

24歲的當地居民達利（Masum Dhali）表示：「許多房屋遭受嚴重破壞，無數屋頂完全被掀走…整座島上都沒有電、沒有自來水，也沒有行動網路服務。」

達利透過臉書（Facebook）向法新社表示：「許多輸水管線破裂，許多電線桿倒塌，導致整座島無法使用基本民生服務。」

羅塔島市府營運中心發言人羅沙里（Lou Rosari）今天上午證實：「截至目前為止，依然停水停電。」

羅塔島參議員曼格羅納（Donald M. Manglona）昨晚在影片中表示：「萬幸的是，我們尚未收到任何人員受傷或死亡的通報。」

當局表示，北馬里亞納群島的兩個主要島嶼塞班島（Saipan）與天寧島（Tinian）也面臨停電，關島部分地區同樣無電可用。關島設有美軍重要軍事基地。

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社
超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社
超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社
超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社
超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社
超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社
超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社
超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社
超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

關島 巴威颱風

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