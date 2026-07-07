超級颱風巴威襲關島！無數屋頂被掀走、電線桿倒塌 萬人停水停電沒網路可用

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）後，今天當地有數萬人面臨停電，目前並未傳出人員傷亡。

法新社報導，受創最嚴重的是小島羅塔島（Rota）。巴威昨天凌晨侵襲當地，最大風速達每小時290公里，造成樹木與電線桿倒塌，以及供水系統中斷。

24歲的當地居民達利（Masum Dhali）表示：「許多房屋遭受嚴重破壞，無數屋頂完全被掀走…整座島上都沒有電、沒有自來水，也沒有行動網路服務。」

達利透過臉書（Facebook）向法新社表示：「許多輸水管線破裂，許多電線桿倒塌，導致整座島無法使用基本民生服務。」

羅塔島市府營運中心發言人羅沙里（Lou Rosari）今天上午證實：「截至目前為止，依然停水停電。」

羅塔島參議員曼格羅納（Donald M. Manglona）昨晚在影片中表示：「萬幸的是，我們尚未收到任何人員受傷或死亡的通報。」

當局表示，北馬里亞納群島的兩個主要島嶼塞班島（Saipan）與天寧島（Tinian）也面臨停電，關島部分地區同樣無電可用。關島設有美軍重要軍事基地。

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）。 法新社