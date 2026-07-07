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澳洲海灘驚現神祕太空垃圾！官方緊急封鎖、居民連忙撤離

聯合新聞網／ 綜合報導
《澳洲廣播公司》（ABC）報導，澳洲當局正在努力研究，該如何安全地處置並控制一整批在北昆士蘭海灘上不斷被沖上岸的神祕太空垃圾。 示意圖／ingimage
《澳洲廣播公司》（ABC）報導，澳洲當局正在努力研究，該如何安全地處置並控制一整批在北昆士蘭海灘上不斷被沖上岸的神祕太空垃圾。 示意圖／ingimage

在海灘上散步或享受蔚藍海景時，竟突然出現來自外太空的神祕殘骸？根據澳洲廣播公司》（ABC）報導，當局正在努力研究，該如何安全地處置並控制一整批在北昆士蘭海灘上不斷被沖上岸的神祕太空垃圾。周日大批身穿防護服的緊急服務人員再度針對這批可能具有危險性且身分不明的太空物體展開深入調查。

這起罕見的太空殘骸驚魂事件，也直接打亂了許多遊客的度假行程。福雷斯特海灘位於湯斯維爾以北約210公里處，原本是一個安靜的沿海小鎮。周末時許多前來度假並準備享受游泳樂趣的民眾，一抵達現場卻發現整個海灘已被封鎖關閉，因為緊急服務人員正在全力應對這些疑似不明太空物質。事實上，昆士蘭消防局（QFD）與昆士蘭警察局（QPS）早在周五下午，就接獲通報並趕往福雷斯特海灘處理。

昆士蘭消防局發言人在周六的聲明中證實「海灘上發現了多個危險物體」。發言人進一步透露，包含專業科學團隊在內的所有救援人員，甚至徹夜工作，才安全地將其中3個神祕物體封裝進鐵桶中。當時海灘隨即遭到封閉，當局也依據《公共安全保存法》發布了緊急聲明，不過目前該聲明已經撤銷。國家應急管理局對此則表示，這些被沖上岸的物體，很可能是某次火箭發射後所遺留下來的「太空垃圾」。

澳洲太空總署已經與全球的太空計劃組織展開合作，積極調查這批殘骸究竟是從何而來。昆士蘭消防局則是嚴陣以待，將這3個物體視為危險物質，並耗費了周六大部分的時間進行化驗檢測，以確保其安全性。而在檢測與化驗進行的過程中，救援人員也在這些不明太空殘骸的周圍，拉起了半徑達50公尺的封鎖隔離區，避免民眾不小心靠近發生危險。

澳洲 太空

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