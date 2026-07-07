自由區展覽揭幕 聖保羅博物館重現多元社區文化

巴西聖保羅大學伊比蘭卡博物館（Museu do Ipiranga）自7日起推出特展「自由區：多元社區」（Liberdade: bairroplural），展期至2027年1月31日，試圖以嶄新視角，重現聖保羅自由區百年來的歷史文化。

展覽由博物館館長馬林斯（Paulo Garcez Marins）與巴黎社會科學研究所研究員舒朋（Mônica RaisaSchpun）共同策劃，分為3大單元，透過文物、照片、服飾、樂器、家具、建築設計圖與藝術品，揭示自由區如何在不同族群的交織下，成為「多元社區」的縮影。

馬林斯指出，雖然自由區常被視為「日本移民的聚落」，但其文化景觀其實是多族群交織的結果；舒朋則強調，文化不是靜態的，是動態、持續變化，每一波移民都在此留下痕跡，形成今日的多元社區。

展覽集結台灣、日本、黎巴嫩、俄羅斯、葡萄牙、德國等移民社群的代表機構，及巴西黑色陣線與救世軍等組織。台灣方面，由僑委會巴西聖保羅華僑文教服務中心與台灣基督長老教會巴西聖保羅教會借出書畫、雕塑與照片等珍貴文物，見證台灣移民70年來在巴西深耕的歷程。

聖保羅自由區位於市中心，19世紀曾是刑場所在地，因「自由」一詞而得名。20世紀初，日本移民大量定居，逐漸形成「東洋街」印象。然而隨著黎巴嫩、台灣、中國、韓國、葡萄牙、德國、俄羅斯與非洲移民加入，自由區逐漸成為多元文化縮影。今日的自由區不僅是亞洲文化的象徵，更是巴西移民史的縮影，街頭的餐館、宗教建築、文化中心與商店共同構築出獨特的城市風貌。

7月6日的開幕式盛況空前，台灣僑界代表與巴西文化人士300餘人齊聚一堂，包括駐聖保羅辦事處處長朱怡靜、日本總領事鈴木譽里子（Yoriko Suzuki）、聖保羅大學教長謝古拉多（Aluísio Augusto CotrimSegurado）、聖保羅華僑文教服務中心主任尤正才、巴西中華會館理事長斯碧瑤、巴西華人資訊網創辦人支黃秀莉、巴西客屬崇正總會主委張永西、僑務顧問廖世秉、台巴藝術文化交流協會會長謝如欣等人。

活動由幾內亞文化研究中心帶來充滿節奏感的鼓樂舞蹈揭開序幕，鼓聲震撼人心，象徵不同族群共生共榮。

朱怡靜表示，這是駐處首度與伊比蘭卡博物館合作，意義非凡。去年適逢台灣移民抵巴西70週年，本次展覽透過精選文物，讓巴西社會更了解台灣移民在此深耕的故事與貢獻。她強調，台灣不僅是享譽國際的科技島，也擁有深厚的文化底蘊；文化是一種集體記憶與生活方式的總和，涵蓋語言、宗教、飲食、藝術與社會制度。透過展覽，台巴雙邊能在文化交流找到更多理解與共鳴。

自由區的多元文化正是巴西社會的縮影，不同族群在此相遇、交流，並共同塑造出新的文化景觀。展覽透過具象的文物與藝術品，讓觀眾理解文化如何在日常生活中展現，並如何在跨族群的互動中持續演變。