野火肆虐法國南部 逾萬居民被迫撤離

法國南部一場野火失控，導致鄰近西班牙邊界的20多個法國小鎮與村莊，逾1萬名居民被迫撤離家園。官員今天表示，強風將導致火勢進一步蔓延。

路透社報導，歐洲聯盟今天表示將從賽普勒斯和瑞典調派4架滅火飛機到法國，並出動100多名消防員至法國南部城市貝比濃（Perpignan）不遠的特雷維亞克（Trevillach）協助救災。

當地行政長官雷諾．德拉莫特（Pierre Regnault de laMothe）在社群平台X發文表示，大火已造成16人受傷，包括4名消防員，並燒毀法國庇里牛斯山（FrenchPyrenees）山麓約4600公頃的土地。

法國及西歐各地5、6月間的初夏熱浪，導致大片土地乾涸，使今年發生野火的風險大幅升高。

特雷維亞克野火地點鄰近環法自由車賽（Tour deFrance）第3賽段路線，根據環法自由車賽總監普魯多姆（Christian Prudhomme）的說法，為了方便消防人員出入這個區域，今天封閉賽段，不開放民眾觀賽。