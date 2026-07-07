聽新聞
0:00 / 0:00
野火肆虐法國南部 逾萬居民被迫撤離
法國南部一場野火失控，導致鄰近西班牙邊界的20多個法國小鎮與村莊，逾1萬名居民被迫撤離家園。官員今天表示，強風將導致火勢進一步蔓延。
路透社報導，歐洲聯盟今天表示將從賽普勒斯和瑞典調派4架滅火飛機到法國，並出動100多名消防員至法國南部城市貝比濃（Perpignan）不遠的特雷維亞克（Trevillach）協助救災。
當地行政長官雷諾．德拉莫特（Pierre Regnault de laMothe）在社群平台X發文表示，大火已造成16人受傷，包括4名消防員，並燒毀法國庇里牛斯山（FrenchPyrenees）山麓約4600公頃的土地。
法國及西歐各地5、6月間的初夏熱浪，導致大片土地乾涸，使今年發生野火的風險大幅升高。
特雷維亞克野火地點鄰近環法自由車賽（Tour deFrance）第3賽段路線，根據環法自由車賽總監普魯多姆（Christian Prudhomme）的說法，為了方便消防人員出入這個區域，今天封閉賽段，不開放民眾觀賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。