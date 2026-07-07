日本中央新幹線重大轉折 靜岡縣將批准工程

日本靜岡縣前知事因為考量自然環境，不批准磁浮列車中央新幹線的靜岡縣區間工程，不過，現任靜岡縣知事今天表明將批准工程，使這個區間建設停滯9年後，出現重大轉折。

中央新幹線尚未完工，最快時速約500公里，若開通的話，東京都的品川站至名古屋站行駛時間最短40分鐘，品川站至大阪站行駛時間最短1小時多。

共同社指出，靜岡縣內區間的工程可能在今年開始，可能要耗費10年以上才能竣工，這也代表品川站到名古屋站區間開業要到2036年以後。

靜岡縣區間工程長度約8.9公里，會橫越大井川流經的靜岡市葵區北部。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，靜岡縣前知事川勝平太於2017年表明，因為擔憂工程會減少大井川的流量等，影響自然環境，因此反對中央新幹線的靜岡區間工程進行，也使這個區間的工程停擺，進而造成JR東海公司放棄中央新幹線在2027年開業的目標。

不過，靜岡縣現任知事鈴木康友今天在縣議會表明，將同意JR東海公司的中央新幹線靜岡區間動工，不過前提是JR東海公司要跟居民詳細說明，以及與縣府簽訂「自然環境保全協定」。

鈴木表示，「這是我的判斷，將根據靜岡縣自然環境保全條例，與JR東海公司締結中央新幹線工程相關的自然環境保全協定」。他也表明，本月18日將與JR東海公司簽訂「自然環境保全協定」，言下之意就是將同意境內區間工程動工。

JR東海公司先前已經應靜岡縣府要求，提出因應水資源相關課題的方式後，今年3月已經獲得靜岡縣政府的專門會議同意。開工的手續目前只剩縣府與JR東海公司必須簽訂「自然環境保全協定」。